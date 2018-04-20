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    Полузащитник «Вулверхэмптона» попал в сферу интересов «Ливерпуля»

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    Рубен Невиш
    На фото:Рубен Невиш
    Как сообщает talkSPORT, полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невиш своей игрой в нынешнем сезоне привлёк внимание «Ливерпуля».

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп следит за игрой Невиша в чемпионшипе. Благодаря игре португальца «Вулверхэмптон» гарантировал себе выход в АПЛ с первого места.

    При этом «Вулверхэмптон» будет готов к уходу Невиша, поскольку уже нашёл ему замену в лице хавбека «Бешикташа» Андерсона Талиски, права на которого принадлежат «Бенфике». Сумма трансфера бразильца оценивается в 18 миллионов фунтов.

    21-летний Невиш в текущем сезоне провел за «волков» 39 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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