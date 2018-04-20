Полузащитник «Вулверхэмптона» попал в сферу интересов «Ливерпуля»

Как сообщает talkSPORT, полузащитник «Вулверхэмптона»своей игрой в нынешнем сезоне привлёк внимание «Ливерпуля».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп следит за игрой Невиша в чемпионшипе. Благодаря игре португальца «Вулверхэмптон» гарантировал себе выход в АПЛ с первого места.

При этом «Вулверхэмптон» будет готов к уходу Невиша, поскольку уже нашёл ему замену в лице хавбека «Бешикташа» Андерсона Талиски, права на которого принадлежат «Бенфике». Сумма трансфера бразильца оценивается в 18 миллионов фунтов.

21-летний Невиш в текущем сезоне провел за «волков» 39 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.