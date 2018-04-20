Газизов поставил задачу отобрать очки у «Локомотива»

Генеральный директор «Уфы»поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в российской Премьер-лиге.

«Пока рано что-то говорить. Наш ближайший матч – с лидером чемпионата и без пяти минут чемпионом страны "Локомотивом". Нас ждет очень сложная игра и надо пройти сначала этот этап. Мы договорились так, что ближайший матч – самый важный. Как будто у нас впереди не четыре игры, а одна, и мы пока думаем только о ней.

В каждом матче может произойти все, что угодно. Понятно, что "Локомотив" – безоговорочный фаворит предстоящей встречи, но наша задача – отобрать у них очки.

Не думаю, что нам как-то поможет то, что "железнодорожники" играли в середине недели. Возможно, даже навредит – ведь "Локомотив" будет находиться в игровом тонусе. Думаю, об усталости игроков соперника говорить не стоит. "Железнодорожники" сейчас очень заряжены эмоционально и видят перед собой большую цель – чемпионство в РФПЛ», — цитируют Газизова «Известия».