ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Спортинг» победил «Порту» и вышел в финал Кубка Португалии

    Португалия Спортинг Лиссабон Порту
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Спортинг» победил «Порту»
    На фото:«Спортинг» победил «Порту»
    «Спортинг» в серии пенальти обыграл «Порту» и вышел в финал Кубка Португалии.

    Основное время матча, состоявшегося в среду в Лиссабоне, завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 85-й минуте забил Себастьян Коатес.

    Первая игра, прошедшая 7 февраля в Порту, закончилась с аналогичным счетом, но в пользу «драконов».

    Для выявления победителя противостояния было назначено дополнительное время, которое не принесло результата, а затем и серия пенальти, где точнее оказались футболисты «Спортинга» — 5:4.

    Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия, ныне выступающий за лиссабонцев, вышел на поле во втором дополнительном тайме.

    В финале Кубка «Спортинг» сыграет с «Авешем», который взял верх над «Калдашем» (2:1).

    Кубок Португалии. 1/2 финала. Ответный матч
    «Спортинг» (Лиссабон) – «Порту» – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Серия пенальти – 5:4
    Гол: Коатес, 85.Первый матч – 0:1.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 12/04
    • «Атлетико» уступил «Спортингу», но вышел в полуфинал ЛЕ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения Гинера
    Подробный разбор
  • «Гордость» «Барселоны» исчезает из команды
  • Реакция прессы на матч «Сельта» — «Барселона»
    •
  • Закон против справедливости. Смолов стал заложником регламента
  • СМИ – о решении КДК РФС не отменять желтую карточку нападающего «Краснодара»
    •
  • Революция в судействе
  • В РФС приняли жесткое решение
    •
  • Лига косолапых
  • Реакция прессы на презентацию нового логотипа российской Премьер-лиги
    •
  • ПСЖ впал в кратковременность и потакание звездам
  • Реакция прессы на чемпионство парижан
    •
  • Трансферный дайджест. 10-16 апреля
  • Куда уйдет легенда «Барселоны», кому нужен хавбек «Баварии», кого зовет «Ювентус» и другие трансферные новости последних дней
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Коламбус» и «Вашингтон» начнут четвертый матч осторожно
  • «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 20 апреля
  • 2,18
    •
  • «Торонто» может сравнять счет в серии с «Бостоном»
  • «Торонто» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 20 апреля
  • 1,95
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 08:13
    • Криштиану Роналду повторил собственный рекорд
  • 07:52
    • «Наполи» нужен Головин
  • Двойная радость фанатов «Зенита»
  • Победа «Зенита» в день поражения «Спартака» — в нашем обзоре прессы
    • 02:13
  • Глушаков лишил «Спартак» Кубка России
  • Реакция спортивных СМИ на провал красно-белых в полуфинале Кубка России
    • 01:44
  • Примера. «Барселона» не справилась с «Сельтой», «Реал» сыграл вничью с «Атлетиком», «Атлетико» в Сан-Себастьяне
  • Обзор матчей 33-го тура испанской Примеры
    • 00:42
  • 00:34
    • «Реал» ушел от поражения в матче с «Атлетиком»
  • 00:19
    • Дубль Мбаппе вывел ПСЖ в финал Кубка Франции
  • 23:56
    • «Ювентус» не справился с «Кротоне», «Наполи» разгромил «Удинезе»
  • 23:48
    • «Айнтрахт» сыграет с «Баварией» в финале Кубка Германии
  • АПЛ. «МЮ» обыграл «Борнмут», «МанСити» примет «Суонси», «Ливерпуль» сыграет с «ВестБромом»
  • Подробности матчей 35-го тура английской Премьер-лиги
    • Вчера в 23:47
  • 23:37
    • «МЮ» на выезде переиграл «Борнмут»
  • 23:18
    • Семин: Ничья с «Ахматом» – не трагедия
  • 22:55
    • «Валенсия» уступила «Хетафе»
  • 22:33
    • ЦСКА разгромил «Амкар»
  • 22:00
    • Парфенов: Ребята – герои, через боль и через «не могу» добыли победу
  • 21:54
    • Каррера: Я готов к увольнению
  • 21:39
    • «Локомотив» не справился с «Ахматом»
  • 21:28
    • «Зенит» вырвал победу у «Динамо»
  • 21:19
    • «Тосно» по пенальти одолел «Спартак» и вышел в финал Кубка Росси
  • 20:52
    • «Аталанта» разгромила «Беневенто»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус