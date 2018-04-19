«Спортинг» победил «Порту» и вышел в финал Кубка Португалии

в серии пенальти обыграли вышел в финал Кубка Португалии.

Основное время матча, состоявшегося в среду в Лиссабоне, завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 85-й минуте забил Себастьян Коатес.

Первая игра, прошедшая 7 февраля в Порту, закончилась с аналогичным счетом, но в пользу «драконов».

Для выявления победителя противостояния было назначено дополнительное время, которое не принесло результата, а затем и серия пенальти, где точнее оказались футболисты «Спортинга» — 5:4.

Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия, ныне выступающий за лиссабонцев, вышел на поле во втором дополнительном тайме.

В финале Кубка «Спортинг» сыграет с «Авешем», который взял верх над «Калдашем» (2:1).