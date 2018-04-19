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    Моуринью: Мы непоследовательны и теряем много очков с аутсайдерами

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    Жозе Моуринью
    На фото:Жозе Моуринью
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Борнмутом» в матче 35-го тура АПЛ (2:0).

    «Мы непоследовательны, и я уже говорил об этом. Если бы мы брали очки там, где обязаны были, то сейчас бы боролись за чемпионство.

    Мы выиграли и проиграли "Челси", выиграли и проиграли "Тоттенхэму", так же с "МанСити", выиграли и сыграли вничью с "Ливерпулем", можем не проиграть вовсе "Арсеналу". Мы берем очки в матчах с прямыми конкурентами, но в то же время теряем их там, где не должны были.

    Мы проиграли "Хаддерсфилду" и "Ньюкаслу" – командам, которые только пришли в АПЛ. Мы сыграли вничью со "Стоком" и "Саутгемптоном", командами, которые, скорее всего, вылетят из элитного дивизиона».

    Таким образом, мы потеряли 13 очков, которые не имели права терять. Отставание от «Сити 16 пунктов, и если бы мы брали эти очки, сейчас бы боролись за чемпионство. Команда должна меняться ментально, менять свое отношение. Однако все равно, этот сезон намного лучше, чем предыдущий»,- цитирует Моуринью Goal.

    Напомним, что после 34 матчей «МЮ» с 74 очками занимает 2 место.

    Команды не выйдут за рамки углов«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 18 апреля
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