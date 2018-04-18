Червиченко считает «Спартак» досрочным победителем Кубка России

Бывший президент и владелец «Спартака»заявил, что считает «красно-белых» основными фаворитами в борьбе за Кубок России.

В полуфинале «Спартак» сыграет с «Тосно». За вторую путевку в финал поборются «Авангард» и «Шинник».

«Честно говоря, "Спартак" стал победителем Кубка России еще на стадии 1/16 финала, когда вылетели все основные конкуренты — "Зенит", ЦСКА и "Локомотив".

Если футболисты Карреры не смогут выиграть данный турнир – это будет настоящим позором для команды.

Нужно подойти со всей серьезностью к матчу, представить, что "Тосно" — это большой английский клуб. В таком случае "Спартак" сможет подготовиться к этой встрече с большей мотивацией, не повторив ошибку с "Уралом" в РФПЛ», — цитирует Червиченко «Р-Спорт».