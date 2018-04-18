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    Червиченко считает «Спартак» досрочным победителем Кубка России

    Спартак Тосно Кубок России Футбол России
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    Андрей Червиченко
    На фото:Андрей Червиченко
    Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что считает «красно-белых» основными фаворитами в борьбе за Кубок России.

    В полуфинале «Спартак» сыграет с «Тосно». За вторую путевку в финал поборются «Авангард» и «Шинник».

    «Честно говоря, "Спартак" стал победителем Кубка России еще на стадии 1/16 финала, когда вылетели все основные конкуренты — "Зенит", ЦСКА и "Локомотив".

    Если футболисты Карреры не смогут выиграть данный турнир – это будет настоящим позором для команды.

    Нужно подойти со всей серьезностью к матчу, представить, что "Тосно" — это большой английский клуб. В таком случае "Спартак" сможет подготовиться к этой встрече с большей мотивацией, не повторив ошибку с "Уралом" в РФПЛ», — цитирует Червиченко «Р-Спорт».

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