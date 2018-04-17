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    «Бавария» разгромила «Байер» и вышла в финал Кубка Германии

    Кубок Германии Футбол Германии Байер Бавария
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Леверкузенский «Байер» потерпел домашнее поражение от мюнхенской «Баварии» (2:6) в полуфинальном матче Кубка Германии

    В составе победителей хет-трик оформил Томас Мюллер, дубль на свой счёт записал Роберт Левандовски, а ещё один мяч забил Тьяго Алькантара.

    За «Байер» точными ударами отметились Ларс Бендер и Леон Бэйли.

    Мюнхенцы вышли в финал Кубка Германии. В другой полуфинальной паре 18 апреля встретятся «Шальке-04» и франкфуртский «Айнтрахт».

    Финал Кубка Германии запланирован на 19 мая.

    Кубок Германии. 1/2 финала
    «Байер» — «Бавария» — 2:6
    Голы: Ларс Бендер, 16, Бэйли, 72 – Мартинес, 3, Левандовски, 9, Мюллер, 52, 64, 79, Алькантара, 61«Байер»: Лено, Ларс Бендер, Свен Бендер, Та, Рецос (Бэйли, 46), Арангис, Баумгартлингер (Аларио, 62), Беллараби (Хенрикс, 67), Хавертц, Брандт, Фолланд.«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба (Рафинья, 46), Хави Мартинес, Тиаго Алькантара (Зюле, 85), Роббен, Мюллер (Родригес, 80), Рибери, Левандовски.Предупреждения: Рецос (11), Боатенг (65), Арангис (69).
    Матч будет необычным«Байер» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Кубка Германии 17 апреля
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