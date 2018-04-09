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    «Марсель» разошелся миром с «Монпелье»

    Лига 1 Футбол Франции Монпелье Марсель Календарь Лиги 1
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 32-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле сыграл вничью с «Монпелье» — 0:0.

    После этого матча «Марсель» с 63 очками на 4-м месте, а «Монпелье» на 7-м месте — 46 очков.

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