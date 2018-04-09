Сегодня в 00:05 «Марсель» разошелся миром с «Монпелье» Лига 1 Футбол Франции Монпелье Марсель Календарь Лиги 1 Спорт в VK Спорт. Главное На фото:Фрагмент матча uefa.com В матче 32-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле сыграл вничью с «Монпелье» — 0:0. После этого матча «Марсель» с 63 очками на 4-м месте, а «Монпелье» на 7-м месте — 46 очков. Обсудить0 0 0 0 0 0 Читайте по теме Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреляКто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней 08/04«Лион» разгромил «Метц» 06/04Автогол спас ПСЖ от поражения в матче против «Сент-Этьена» 05/04Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу над «Марселем» 05/04Мотта перейдет на тренерскую работу в ПСЖ 04/04«Ренн» и «Монако» поделили очки 02/04Фалькао: VAR может убить футбол Популярное в сети Загрузка... Загрузка... Это интересно Из Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Как поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Дорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Венгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами» Подробный разбор Бог есть. Голливудский дебют ЗлатанаОбзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритетеРеакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан» Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение ШалимоваРеакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара» Топ-4 факта о Лиге чемпионовПеред четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире «Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направленияхРеакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм» Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреляКто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней Комментарии Прогнозы на спорт Экспресс дня. Мадридское дербиПрогнозы и ставки на футбол 8 апреля4,15 «Желтой субмарине» три очка нужней«Вильярреал» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч испанской Примеры 9 апреля1,95