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    Тарханов не увидел нарушения в моменте с назначенным пенальти

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    Александр Тарханов
    На фото:Александр Тарханов
    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал результат матча с «Тосно» (2:2) в 25-м туре российской Премьер-лиги.

    «Конечно, есть удовлетворение от ничейного результата, учитывая то, что дважды проигрывали. Хотя в концовке могли вырвать победу, было много атак, где можно было забивать. Итог — ничья.

    Знали, что у Погребняка возраст, что он давно не играл. Но в любом случае мастерство у него достаточно высокое. Он цеплялся за все мячи, выигрывал много единоборств и сыграл на хорошем уровне.

    "Тосно" и "Урал" сыграли вничью

    Игра была равная, без особых моментов, хоть и забили четыре мяча. Что касается пенальти, надо смотреть повторы. На наш взгляд, его не было. Мяч был выбит, а потом игрок зацепился за ногу. Будем готовиться к следующему матчу, есть неделя», — сказал Тарханов в эфире канала «Наш футбол».

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