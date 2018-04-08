«Леванте» вырвал победу у «Лас-Пальмаса»

одержал победу надв домашнем матче 31-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла в Валенсии, завершилась со счетом 2:1.

На 35-й минуте Коке вывел хозяев поля вперед. Гости отыгрались на 50-й минуте усилиями Давида Гарсии.

Валенсийцы остались вдесятером на 86-й минуте из-за удаления Коке. Но даже несмотря на это, им удалось вырвать победу в компенсированное время, когда отличился Хосе Кампанья.

В турнирной таблице «Леванте» занимает 17-е место (31 очко), а «Лас-Пальмас» — 19-е (21 очко).