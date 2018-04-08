«Леванте» вырвал победу у «Лас-Пальмаса»

Встреча, которая прошла в Валенсии, завершилась со счетом 2:1.
На 35-й минуте Коке вывел хозяев поля вперед. Гости отыгрались на 50-й минуте усилиями Давида Гарсии.
Валенсийцы остались вдесятером на 86-й минуте из-за удаления Коке. Но даже несмотря на это, им удалось вырвать победу в компенсированное время, когда отличился Хосе Кампанья.
В турнирной таблице «Леванте» занимает 17-е место (31 очко), а «Лас-Пальмас» — 19-е (21 очко).
Чемпионат Испании. 31-й тур
«Леванте» — «Лас-Пальмас» — 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 35 Коке, 1:1 – 50 Гарсия Сантана, 2:1 – 90+2 Кампанья.«Леванте»: Оласабаль, Кабако, Коке, Педро Лопес, Робер, Моралес, Кампанья, Лерма, Иви Лопес (Барди, 67), Марти (Постиго, 87), Паццини (Садику, 63).«Лас-Пальмас»: Чичисола, Гальвес, Кастельяно (Симон, 67), Агиррегарай (Бенито Рамирес, 75), Гарсия Сантана, Момо (Кальери, 46), Этебо, Кастельяно, Халилович, Эзекиэл, Экспосито.Предупреждения: Кастельяно (12), Моралес (25), Агиррегарай (35), Лерма (42), Робер (54), Коке (61), Гальвес (68).Удаление: Коке (86).