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    «Леванте» вырвал победу у «Лас-Пальмаса»

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    Футболисты «Леванте»
    На фото:Футболисты «Леванте»
    «Леванте» одержал победу над «Лас-Пальмасом» в домашнем матче 31-го тура испанской Примеры.

    Встреча, которая прошла в Валенсии, завершилась со счетом 2:1.

    На 35-й минуте Коке вывел хозяев поля вперед. Гости отыгрались на 50-й минуте усилиями Давида Гарсии.

    Валенсийцы остались вдесятером на 86-й минуте из-за удаления Коке. Но даже несмотря на это, им удалось вырвать победу в компенсированное время, когда отличился Хосе Кампанья.

    В турнирной таблице «Леванте» занимает 17-е место (31 очко), а «Лас-Пальмас» — 19-е (21 очко).

    Чемпионат Испании. 31-й тур
    «Леванте» — «Лас-Пальмас» — 2:1 (1:0)
    Голы: 1:0 – 35 Коке, 1:1 – 50 Гарсия Сантана, 2:1 – 90+2 Кампанья.«Леванте»: Оласабаль, Кабако, Коке, Педро Лопес, Робер, Моралес, Кампанья, Лерма, Иви Лопес (Барди, 67), Марти (Постиго, 87), Паццини (Садику, 63).«Лас-Пальмас»: Чичисола, Гальвес, Кастельяно (Симон, 67), Агиррегарай (Бенито Рамирес, 75), Гарсия Сантана, Момо (Кальери, 46), Этебо, Кастельяно, Халилович, Эзекиэл, Экспосито.Предупреждения: Кастельяно (12), Моралес (25), Агиррегарай (35), Лерма (42), Робер (54), Коке (61), Гальвес (68).Удаление: Коке (86).
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