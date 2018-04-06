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    «СКА-Хабаровск» обыграл «Амкар» в молодежном первенстве

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    «Армейцы» прервали свою серию поражений
    На фото:«Армейцы» прервали свою серию поражений
    «СКА-Хабаровск» переиграл «Амкар» в домашнем матче 25-го тура молодежного первенства — 3:2.

    У хозяев отличились Алехандро Барбаро (64-я минута, с пенальти), Манвел Агаронян (85, с пенальти) и Роман Слесарев (90+6). У пермяков забивали Хаваж Аушев (18) и Арсений Павленко (90).

    «СКА-Хабаровск» занимает 14-е место турнирной таблице, набрав 24 очка. «Амкар», в активе которого 27 очков, остался на 12-й строчке.

    Молодежное первенство. 25-й тур
    «СКА-Хабаровск» — мол. — «Амкар» — мол. — 3:2 (0:1)
    Голы: Аушев, 18 (0:1). Барбаро, 65 — с пенальти (1:1). Агаронян, 85 — с пенальти (2:1). Павленко, 90 (2:2). Слесарев, 90+6 (3:2).Удаление: Аушев, 85.
    Поможет ли смена наставника «армейцам»?«СКА-Хабаровск» — «Амкар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 апреля
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