«СКА-Хабаровск» обыграл «Амкар» в молодежном первенстве

переигралв домашнем матче 25-го тура молодежного первенства — 3:2.

У хозяев отличились Алехандро Барбаро (64-я минута, с пенальти), Манвел Агаронян (85, с пенальти) и Роман Слесарев (90+6). У пермяков забивали Хаваж Аушев (18) и Арсений Павленко (90).

«СКА-Хабаровск» занимает 14-е место турнирной таблице, набрав 24 очка. «Амкар», в активе которого 27 очков, остался на 12-й строчке.