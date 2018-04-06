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    УЕФА открыл дело против «Ромы» из-за флага ДНР

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    УЕФА открыл дело против «Ромы» из-за флага ДНР на матче ЛЧ
    На фото:УЕФА открыл дело против «Ромы» из-за флага ДНР на матче ЛЧ
    УЕФА открыл дисциплинарное дело против итальянской «Ромы» в связи с демонстрацией на трибунах символики самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) во время матча Лиги чемпионов с донецким «Шахтером», сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ) со ссылкой на официальное письмо УЕФА.

    Флаг ДНР появился на трибуне в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Риме 13 марта. После этого ФФУ обратилась к УЕФА и организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) с просьбой запретить на матчах флаги самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

    Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит этот вопрос 31 мая.

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