УЕФА открыл дело против «Ромы» из-за флага ДНР

УЕФА открыл дисциплинарное дело против итальянскойв связи с демонстрацией на трибунах символики самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) во время матча Лиги чемпионов с донецким «Шахтером», сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ) со ссылкой на официальное письмо УЕФА.

Флаг ДНР появился на трибуне в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Риме 13 марта. После этого ФФУ обратилась к УЕФА и организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) с просьбой запретить на матчах флаги самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит этот вопрос 31 мая.