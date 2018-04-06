Пять игроков «Арсенала» вошли в команду недели ЛЕ

УЕФА на своей официальной странице в Twitter огласил футболистов, которые вошли в символическую команду недели по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.

В список попали пять игроков лондонского «Арсенала», который на своем поле разгромил московский ЦСКА со счетом 4:1.

Команда недели выглядит следующим образом:

Петер Гулач («Лейпциг»), Хуанфран, Диего Годин (оба — «Атлетико»), Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Аарон Рэмзи (все — «Арсенал»), Лукас Лейва, Сенад Лулич (оба — «Лацио»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Месут Озил и Александр Ляказетт (оба — «Арсенал»).

«Арсенал» разгромил ЦСКА, Ляказетт и Рэмзи оформили дубли

Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 12 апреля.