Пять игроков «Арсенала» вошли в команду недели ЛЕ

В список попали пять игроков лондонского «Арсенала», который на своем поле разгромил московский ЦСКА со счетом 4:1.
Команда недели выглядит следующим образом:
Петер Гулач («Лейпциг»), Хуанфран, Диего Годин (оба — «Атлетико»), Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Аарон Рэмзи (все — «Арсенал»), Лукас Лейва, Сенад Лулич (оба — «Лацио»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Месут Озил и Александр Ляказетт (оба — «Арсенал»).
«Арсенал» разгромил ЦСКА, Ляказетт и Рэмзи оформили дубли
Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 12 апреля.