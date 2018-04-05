Сорокин доверяет подрядчику строительства стадиона в Самаре

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»рассказал о том, что стадион чемпионата мира-2018 в Самаре должен быть сдан к 28 апреля.

Некоторое время назад в интернете появились снимки трещин в конструкциях стадиона в Самаре, а чуть позже в сети было опубликовано видео арены, снятое с коптера одного из местных блогеров, которое создало впечатление недостроенности арены.

«По первой части вопроса. На той фотографии нет ничего страшного, это так называемый термокомпенсационный шов, он должен быть именно таким.

Подобное есть на каждом стадионе, и это не свидетельствует о дефектах — обычная конструкционная особенность любого спортсооружения.

Что касается, визуализации недостроенности арены, то ведь она на самом деле еще не сдана в эксплуатацию.

Давайте посмотрим на то, как все в Самаре будет выглядеть после окончания работ и благоустройства прилегающей территории.

Пока мы смотрим на не завершенную стройку, которая должна закончиться до 28 апреля в соответствии с графиком, утвержденным Правительством, Минстроем и заказчиком.

Мы верим не только подрядчику, но и профессиональному контролю за ним, осуществляемому на высоком уровне. И нет никакого резона не доверять.

При Минстрое действует специальный штаб, там внимательно отслеживают ход работ на всех семи возводимых аренах, есть даже посменные графики на каждый день.

Все осознают как важность задачи, так и весомость проведения тестовых матчей. Что касается Самары, то там такая игра назначена именно на 28 апреля.

Ожидаем, что к этой дате стадион окажется готов как фактически, так и документально», — приводит слова Сорокина «Спорт-Экспресс».

Ранее о проблемах с самарским стадионом написал популярный телеграм-канал «Мутко против».

«В Самаре на стадионе к ЧМ-2018 забыли построить крышу над VIP-трибуной. Даже не просто VIP, берите больше — это трибуна для особых гостей — президентов и глав правительств. ФИФА считает, что никто ничего не забывал, просто решили слегка схитрожопить.

По проекту над трибуной есть навес, а вот на деле — его просто не оказалось. Когда ФИФА приехала проверять стройку, выяснилось, что таким образом местные строители решили чуть сократить время, думая, что этого никто не заметит.

До первого матча в Самаре, тем временем, остается около 3 недель. Хотя на проклятом куске земли, по ошибке названном "Самара-Арена", до сих пор даже нет газона».