Рауш не имеет отношения к 1,2 миллиона евро, сообщили в «Динамо»

Председатель ВФСО «Динамо»отметил, что защитникне имеет отношения к ситуации со своим трансфером.

Ранее сообщалось, что агенты футболиста получили от «бело-голубых» 1,2 миллиона евро.

«Рауш не имеет никакого отношения к возникшей ситуации. Просто прикрылись его именем. Константин дал показания, сделал все необходимые объяснения — к нему лично никаких вопросов нет.

С чем связана отставка Евгения Муравьева? С Раушем это не связано — это связано с самим Муравьевым. И с его деятельностью. Материалы по его деятельности уже в правоохранительных органах. Последствия будут очень серьезные. Такие, каких, я думаю, не было в нашем футболе с советского периода», — приводят слова функционера «Известия».