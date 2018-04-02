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    Жилберто Силва выделил в составе сборной России Глушакова и Смолова

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Сборная Бразилии
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    Жилберто Силва
    На фото:Жилберто Силва
    Экс-полузащитник сборной Бразилии Жилберто Силва поделился мнением о перспективах сборных России и Бразилии на ЧМ-2018.

    «Мы уже неоднократно были фаворитами мундиаля, но это далеко не всегда приводило к победе. Поэтому в Бразилии об этом стараются не говорить, чтобы у игроков не было идеи фикс и они не перегорели. Тем более последний Кубок мира и вовсе завершился для нас крайне неудачно.

    Надеюсь, наши игроки сделают правильные выводы из прошлого турнира, проведут хорошую работу и будут идти к своей главной цели. Безусловно, наша цель — победить на ЧМ в России.

    Для России, как для хозяев ЧМ, это турнир будет иметь важнейшие значение. Это огромная честь представлять свою страну на домашнем турнире.

    Уверен, ваши футболисты хотят показать лучший результат, но это будет непросто. России будут противостоять очень непростые команды.

    Я знаком с небольшим количеством российских игроков, но могу назвать Дениса Глушакова и Федора Смолова. Надеюсь, после мундиаля футбольный мир узнает гораздо больше ваших футболистов.

    Чемпионат мира — это шанс для каждого игрока заявить о себе. В моей карьере этот турнир также имел огромное значение. После ЧМ-2002 я перебрался в лондонский "Арсенал". Для каждого российского игрока этот турнир станет отличным шансом проявить себя», — сказал Силва в интервью «Известиям».

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