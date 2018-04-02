«Бетис» минимально обыграл «Хетафе»

После этого матча «Бетис» поднялся на шестое место (46 очков), а «Хетафе» идет одиннадцатым (39).

Стоит отметить, что на 65-й минуте игры Франсиско Портильо не реализовал пенальти.

Три очка гостям принес гол Серхио Леона с паса Антони Баррагана . Мяч был забит на 89-й минуте встречи.

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