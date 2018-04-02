«Бетис» минимально обыграл «Хетафе»

Встреча завершилась победой «Бетиса» со счетом 1:0.
Три очка гостям принес гол Серхио Леона с паса Антони Баррагана. Мяч был забит на 89-й минуте встречи.
Стоит отметить, что на 65-й минуте игры Франсиско Портильо не реализовал пенальти.
После этого матча «Бетис» поднялся на шестое место (46 очков), а «Хетафе» идет одиннадцатым (39).
Чемпионат Испании. 30-й тур
«Хетафе» — «Бетис» — 0:1 (0:0)
Гол: Леон, 89.«Хетафе»: Гуаита, Суарес, Гонсалес, Кабрера, Антунеш, Портильо (Пачеко, 82), Фажр, Фламини (Сибасаки, 82), Дидье, Молина, Анхель (Дуро, 74).«Бетис»: Адан, Амат, Бартра, Манди, Барраган, Руис, Гарсия (Хоакин, 78), Гуардадо, Хуниор, Будебуз (Леон, 68), Лорен (Кэмпбелл, 83).Предупреждения: Гонсалес, Портильо, Дидье, Молина — Бартра, Хуниор.Нереализованный пенальти: Портильо (Х), 65 (вратарь).