ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Бетис» минимально обыграл «Хетафе»

    Футбол Испании Бетис Примера Хетафе Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Хетафе» — «Бетис»
    На фото:«Хетафе» — «Бетис»
    В заключительном матче 30-го тура чемпионата Испании встречались «Хетафе» и «Бетис».

    Встреча завершилась победой «Бетиса» со счетом 1:0.

    Три очка гостям принес гол Серхио Леона с паса Антони Баррагана. Мяч был забит на 89-й минуте встречи.

    Стоит отметить, что на 65-й минуте игры Франсиско Портильо не реализовал пенальти.

    После этого матча «Бетис» поднялся на шестое место (46 очков), а «Хетафе» идет одиннадцатым (39).

    Чемпионат Испании. 30-й тур
    «Хетафе» — «Бетис» — 0:1 (0:0)
    Гол: Леон, 89.«Хетафе»: Гуаита, Суарес, Гонсалес, Кабрера, Антунеш, Портильо (Пачеко, 82), Фажр, Фламини (Сибасаки, 82), Дидье, Молина, Анхель (Дуро, 74).«Бетис»: Адан, Амат, Бартра, Манди, Барраган, Руис, Гарсия (Хоакин, 78), Гуардадо, Хуниор, Будебуз (Леон, 68), Лорен (Кэмпбелл, 83).Предупреждения: Гонсалес, Портильо, Дидье, Молина — Бартра, Хуниор.Нереализованный пенальти: Портильо (Х), 65 (вратарь).
    Приблизится ли «Бетис» к еврокубковой зоне?«Хетафе» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 2 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 02/04
    • Салах выдвинул «Реалу» два требования
  • 01/04
    • «Атлетико» в Мадриде победил «Депортиво»
  • 31/03
    • Месси спас «Барселону» от поражения в матче с «Севильей»
  • 31/03
    • «Реал» без Роналду крупно обыграл «Лас-Пальмас»
  • 30/03
    • Зидан: Иско счастлив в «Реале»
  • 27/03
    • Бускетс вернется в строй к четвертьфиналу ЛЧ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Арсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Игорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнира
    Подробный разбор
  • ЦСКА снял ростовское проклятье
  • Реакция прессы на победу ЦСКА в последнем матче на «Олимпе-2»
    •
  • Непобедимые. «Барселона» перевернула игру за 53 секунды
  • Реакция СМИ на результат матча «Севилья» — «Барселона»
    •
  • «Спартак» стал теневым фаворитом чемпионской гонки
  • Домашняя победа «Спартака» над «Тосно» — в нашем обзоре прессы
    •
  • «Амкар» возродил золотую гонку
  • Реакция СМИ на поражение «Локомотива» в перенесенном в Москву матче с пермяками
    •
  • Время для очищения
  • Как «Вест Бромвич» оказался на грани банкротства
    •
  • Голливудская звезда. Златан готовится к новому этапу карьеры
  • СМИ поделились ожиданиями от выступления Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Слово Роналду многое решит
  • «Ювентус» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 3 апреля
  • 2,03
    •
  • Повторит ли Монтелла ошибки Штегера?
  • «Севилья» — «Бавария». Прогноз и ставки на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 3 апреля
  • 1,66
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 00:41
    • «Челси» выплатит Конте 9 миллионов после расторжения контракта
  • 00:24
    • «СКА-Хабаровск» возглавит Передня
  • Примера. «Реал» разгромил «Лас-Пальмас», «Севилья» упустила победу над «Барсой»
  • Обзор матчей 30-го тура испанской Примеры
    • 00:07
  • 23:42
    • «Краснодар» готов отпустить Смолова
  • 23:30
    • Хайнкес: «Бавария» не будет играть на ничью
  • 23:13
    • Глушаков: Я не топ-футболист и хочу доиграть в России
  • 22:53
    • Галицкий назвал имя нового главного тренера «Краснодара»
  • 22:38
    • Галицкий: Решение уволить Шалимова было непростым
  • 22:11
    • Месси хочет, чтобы «Барселона» сохранила Ракитича
  • Что принесет встреча соседей?
  • «Дженоа» — «Кальяри». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 3 апреля
    • 1,65Сегодня в 19:30
  • 21:46
    • «Бавария» не торопится подписывать контракт с Хамесом
  • 21:28
    • Зидан назвал «Реал» и «Ювентус» похожими командами
  • 21:10
    • Фалькао: VAR может убить футбол
  • 21:05
    • «Рубин» просит ФИФА взыскать с Сонга 40 миллионов евро
  • 20:52
    • «Рома» интересуется полузащитником «Краснодара»
  • 20:51
    • Монтелла: Нужно заставить «Баварию» играть по-другому
  • 20:37
    • Фоменко возглавит «Краснодар» до конца сезона
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    • Вчера в 20:20
  • 19:58
    • Павлюченко заявил, что готов возглавить «Краснодар»
  • Сможет ли «Аталанта» взять реванш за поражение в первом круге?
  • «Аталанта» — «Сампдория». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 3 апреля
    • 1,71Сегодня в 19:30
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус