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    «Шальке» в большинстве одолел «Фрайбург»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Гельзенкирхенский «Шальке» одержал домашнюю победу над «Фрайбургом» (2:0) в матче 28-го тура тура немецкой Бундеслиги.

    На 63-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Эмболо ворвался в штрафную «Фрайбурга», где получил по ногам от Гульде. Счет с «точки» открыл Даниэль Калиджиури.

    К 65-й минуте гости остались в меньшинстве — две подряд желтые карточки из-за споров с арбитром по поводу пенальти получил капитан «Фрайбурга» Нильс Петерсен.

    А на 73-й минуте Эмболо обыграл на ходу троих защитников и выдал пас на Бенталеба, который вывел Гвидо Бургшталлера один на один с голкипером гостей. Форвард пробил мимо голкипера в дальний угол. Мяч от штанги залетел в сетку.

    После этого матча «Шальке» с 52 очками занимает второе место, а «Фрайбург» на 14-м месте — 30 очков.

    Другие результаты

    «Хоффенхайм» – «Кёльн» 6:0
    «Байер» – «Аугсбург» 0:0
    «Ганновер-96» – «РБ Лейпциг» 2:3
    «Штутгарт» – «Гамбург» 1:1

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