«Шальке» в большинстве одолел «Фрайбург»

Гельзенкирхенскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 28-го тура тура немецкой Бундеслиги.

На 63-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Эмболо ворвался в штрафную «Фрайбурга», где получил по ногам от Гульде. Счет с «точки» открыл Даниэль Калиджиури.

К 65-й минуте гости остались в меньшинстве — две подряд желтые карточки из-за споров с арбитром по поводу пенальти получил капитан «Фрайбурга» Нильс Петерсен.

А на 73-й минуте Эмболо обыграл на ходу троих защитников и выдал пас на Бенталеба, который вывел Гвидо Бургшталлера один на один с голкипером гостей. Форвард пробил мимо голкипера в дальний угол. Мяч от штанги залетел в сетку.

После этого матча «Шальке» с 52 очками занимает второе место, а «Фрайбург» на 14-м месте — 30 очков.

Другие результаты

«Хоффенхайм» – «Кёльн» 6:0

«Байер» – «Аугсбург» 0:0

«Ганновер-96» – «РБ Лейпциг» 2:3

«Штутгарт» – «Гамбург» 1:1