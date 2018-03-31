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    «Жирона» сыграла вничью с «Леванте»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Жирона» не смогла переиграть «Леванте» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 1:1 (0:0).

    В составе хозяев голом отметился Алекс Гранель, у гостей отличился Хосе Луис Моралес.

    «Жирона» набрала 44 очка и занимает седьмое место. У «Леванте» 28 очков и 17-е место.

    Чемпионат Испании. Примера. 30-й тур
    «Жирона» — «Леванте» — 1:1 (0:0)
    Голы: Гранелл, 54 – Моралес, 68«Жирона»: Буну, Рамальо, Хуанпе, Эспиноса, Адай, Порту (Лосано, 77), Понс, Гарсия (Тимор, 83), Гранель, Маффео, Стуани.«Леванте»: Оласабаль, Кабако (Постиго, 83), Коке, Педро Лопес, Робер, Моралес, Лерма, Кампанья, Джейсон (Иви Лопес, 77), Марти, Боатенг (Садику, 64).Предупреждения: Марти (28), Кабако (29), Лерма (78), Маффео (90).
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