«Жирона» сыграла вничью с «Леванте»

В составе хозяев голом отметился Алекс Гранель, у гостей отличился Хосе Луис Моралес.
«Жирона» набрала 44 очка и занимает седьмое место. У «Леванте» 28 очков и 17-е место.
Чемпионат Испании. Примера. 30-й тур
«Жирона» — «Леванте» — 1:1 (0:0)
Голы: Гранелл, 54 – Моралес, 68«Жирона»: Буну, Рамальо, Хуанпе, Эспиноса, Адай, Порту (Лосано, 77), Понс, Гарсия (Тимор, 83), Гранель, Маффео, Стуани.«Леванте»: Оласабаль, Кабако (Постиго, 83), Коке, Педро Лопес, Робер, Моралес, Лерма, Кампанья, Джейсон (Иви Лопес, 77), Марти, Боатенг (Садику, 64).Предупреждения: Марти (28), Кабако (29), Лерма (78), Маффео (90).