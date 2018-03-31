«Жирона» сыграла вничью с «Леванте»

«Жирона» набрала 44 очка и занимает седьмое место. У «Леванте» 28 очков и 17-е место.

В составе хозяев голом отметился Алекс Гранель , у гостей отличился Хосе Луис Моралес .

не смогла переигратьв матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 1:1 (0:0).

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