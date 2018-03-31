«Амкар» обыграл «Локомотив» в Москве

В составе победителей дублем отметился арендованный у ЦСКА нападающий Аарон Оланаре, у «железнодорожников» с пенальти забил Мануэл Фернандеш.
В компенсированное время второго тайма у «Локомотива» был удален полузащитник Игорь Денисов, получивший вторую желтую карточку.
«Амкар» набрал 25 очков и поднялся на 12-е место. «Локомотив» (49 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ.
Чемпионат России. 24-й тур
«Амкар» (Пермь) – «Локомотив» (Москва) – 2:1 (0:1)
Голы: Фернандеш, 17 — с пенальти (0:1). Оланаре, 48 — с пенальти (1:1). Оланаре, 59 (2:1).«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Идову, Огуде, Сиваков (Конде, 46), Занев, Гащенков, Рязанцев, Гол (Эззатоллахи, 78), Комолов, Оланаре (Бодул, 65).«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, И.Денисов, Фернандеш, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Коломейцев, 46), Фарфан, Ари (Эдер, 73).Предупреждения: Милькович, 36. И.Денисов, 52. Удаление: И.Денисов, 90+1 (грубая игра).