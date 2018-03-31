«Амкар» обыграл «Локомотив» в Москве

В матче 24-го тура чемпионата России пермскийпобедил московскийсо счетом 2:1 (0:1).

В составе победителей дублем отметился арендованный у ЦСКА нападающий Аарон Оланаре, у «железнодорожников» с пенальти забил Мануэл Фернандеш.

В компенсированное время второго тайма у «Локомотива» был удален полузащитник Игорь Денисов, получивший вторую желтую карточку.

«Амкар» набрал 25 очков и поднялся на 12-е место. «Локомотив» (49 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ.