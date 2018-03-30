Юношеская сборная России уступила Бразилии

Команда Дмитрия Хомухи потерпела второе поражение на турнире во Франции

Ранее на турнире россияне уступили англичанам (0:2). 31 марта команда Дмитрия Хомухи сыграет против сверстников из Камеруна.

Встреча группы В завершилась со счетом 3:1 в пользу бразильцев. Единственный мяч в составе российской сборной на 3-й минуте забил Игорь Воробьев .

Юношеская сборная(игроки 2002 года рождения) уступила командена турнире «Мундиаль Монтегю» во Франции.

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