Юношеская сборная России уступила Бразилии

Встреча группы В завершилась со счетом 3:1 в пользу бразильцев. Единственный мяч в составе российской сборной на 3-й минуте забил Игорь Воробьев.
Ранее на турнире россияне уступили англичанам (0:2). 31 марта команда Дмитрия Хомухи сыграет против сверстников из Камеруна.
«Мундиаль Монтегю». Группа В
Россия – Бразилия 1:3 (1:0)
Голы: Воробьев, 3 (1:0). сб. Бразилии, 58 (1:1). сб. Бразилии, 60 (1:2). сб. Бразилии, 76 (1:3).Россия: Алексеев, Карпов, Шмаков, Котин (Суриков, 63), Конюхов, Пилипенко (Безчаснюк, 59), Аванесян (Савинов, 41), Воробьев, Мельников (Кратков, 53), Шаповалов (Волков, 41), Голятов (Лепехин, 59).