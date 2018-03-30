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    Юношеская сборная России уступила Бразилии

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    Команда Дмитрия Хомухи потерпела второе поражение на турнире во Франции
    На фото:Команда Дмитрия Хомухи потерпела второе поражение на турнире во Франции
    Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) уступила команде Бразилии на турнире «Мундиаль Монтегю» во Франции.

    Встреча группы В завершилась со счетом 3:1 в пользу бразильцев. Единственный мяч в составе российской сборной на 3-й минуте забил Игорь Воробьев.

    Ранее на турнире россияне уступили англичанам (0:2). 31 марта команда Дмитрия Хомухи сыграет против сверстников из Камеруна.

    «Мундиаль Монтегю». Группа В
    Россия – Бразилия 1:3 (1:0)
    Голы: Воробьев, 3 (1:0). сб. Бразилии, 58 (1:1). сб. Бразилии, 60 (1:2). сб. Бразилии, 76 (1:3).Россия: Алексеев, Карпов, Шмаков, Котин (Суриков, 63), Конюхов, Пилипенко (Безчаснюк, 59), Аванесян (Савинов, 41), Воробьев, Мельников (Кратков, 53), Шаповалов (Волков, 41), Голятов (Лепехин, 59).
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