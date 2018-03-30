Погребняк: «Тосно» в игре со «Спартаком» может помочь «Зениту»

Нападающий «Тосно»считает, что уесть шансы финишировать вышев Премьер-лиге.

В предстоящем 24-м туре «Тосно» встретится с идущим на 2-м месте «Спартаком» на выезде, а «Зенит», расположившийся на 6-й строчке, на выезде сыграет с «Уфой».

«Может ли "Зенит" оказаться в итоговой таблице выше "Спартака"? А почему нет? Отрыв красно-белых составляет сейчас пять очков. Так что все возможно. Впереди семь туров. Это много.

Конечно, "Тосно" будет решать свои задачи в воскресной встрече, нам очень нужен положительный результат. Но кто знает – может быть, еще и "Зениту" поможем», — приводит слова игроа «Спорт-Экспресс».