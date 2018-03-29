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    Шевченко: Жду, когда мне представится возможность поработать в клубе

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    Андрей Шевченко
    На фото:Андрей Шевченко
    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что хотел бы однажды поработать на клубном уровне.

    «Сейчас я сконцентрирован на работе в сборной Украины. Но я с нетерпением жду, когда мне представится возможность поработать в клубе, потому что вы проделываете больший объем работы, когда контактируете с игроками каждый день.

    Я хотел бы построить команду-победителя, которая бы показывала хороший футбол.

    Мне нравится играть с быстрыми пасами, используя свободные зоны соперника, сохраняя агрессивный и высокий прессинг.

    Я следую своему пути и мне предстоит преодолеть еще многое, прежде чем люди полностью признают меня тренером.

    У меня были тяжелые моменты в карьере. Когда я вернулся в "Милан" после травмы, все было не слишком хорошо, и я изо всех сил пытался играть.

    Когда все идет хорошо, вы не очень цените это. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, возвращаетесь и снова выигрываете, вы цените это гораздо больше», – приводит слова Шевченко Sky Sport Italia.

    Напомним, что Шевченко работает со сборной с 2016 года. Под его руководством украинцы не отобрались на ЧМ-2018.

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