Шевченко: Жду, когда мне представится возможность поработать в клубе

Главный тренер сборной Украиныотметил, что хотел бы однажды поработать на клубном уровне.

«Сейчас я сконцентрирован на работе в сборной Украины. Но я с нетерпением жду, когда мне представится возможность поработать в клубе, потому что вы проделываете больший объем работы, когда контактируете с игроками каждый день.

Я хотел бы построить команду-победителя, которая бы показывала хороший футбол.

Мне нравится играть с быстрыми пасами, используя свободные зоны соперника, сохраняя агрессивный и высокий прессинг.

Я следую своему пути и мне предстоит преодолеть еще многое, прежде чем люди полностью признают меня тренером.

У меня были тяжелые моменты в карьере. Когда я вернулся в "Милан" после травмы, все было не слишком хорошо, и я изо всех сил пытался играть.

Когда все идет хорошо, вы не очень цените это. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, возвращаетесь и снова выигрываете, вы цените это гораздо больше», – приводит слова Шевченко Sky Sport Italia.

Напомним, что Шевченко работает со сборной с 2016 года. Под его руководством украинцы не отобрались на ЧМ-2018.