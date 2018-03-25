Зобнин покинул расположение сборной России из-за травмы

У полузащитникаи сборнойпо результатам медицинского обследования диагностировано повреждение внутреннего мениска левого коленного сустава.

Таким образом, хавбек не полетит с командой в Санкт-Петербург на контрольный матч против Франции — он отправится в расположение «красно-белых».

«У Романа Зобнина по результатам выполненного исследования диагностировано повреждение внутреннего мениска левого коленного сустава. В связи с этим футболист остаётся в Москве и отправляется в расположение клуба. Тактика лечения будет определена медицинским штабом "Спартака"", — сообщает пресс-служба сборной России.

Зобнин пропустил тренировку сборной России

В состоявшемся в 23 марта контрольном матче против Бразилии (0:3) Зобнин провел на поле 85 минут, после чего вместо него на поле вышел Александр Ерохин.