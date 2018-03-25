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    «Интер» согласовал условия личного контракта с защитником «Лацио»

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    Стефан де Врей
    На фото:Стефан де Врей
    Защитник «Лацио» Стефан де Врей продолжит карьеру в «Интере», информирует La Gazzetta dello Sport.

    Как стало известно изданию, миланский клуб уже согласовал условия личного контракта с нидерландским футболистом.

    Переговоры с защитником начались около года назад, их вел спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио. Заключительный этап работы провел координатор Suning Sports Group Вальтер Сабатини.

    Де Врей перейдет в «Интер» на правах свободного агента. Его контракт, скорее всего, будет рассчитан на пять лет.

    Ранее появилась информация, что нидерландца хотят заполучить «Барселона» и «Манчестер Сити».

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