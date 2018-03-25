«Интер» согласовал условия личного контракта с защитником «Лацио»

Защитник «Лацио»продолжит карьеру в «Интере», информирует La Gazzetta dello Sport.

Как стало известно изданию, миланский клуб уже согласовал условия личного контракта с нидерландским футболистом.

Переговоры с защитником начались около года назад, их вел спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио. Заключительный этап работы провел координатор Suning Sports Group Вальтер Сабатини.

Де Врей перейдет в «Интер» на правах свободного агента. Его контракт, скорее всего, будет рассчитан на пять лет.

Ранее появилась информация, что нидерландца хотят заполучить «Барселона» и «Манчестер Сити».