Слуцкий пообещал не критиковать россиян за игру с Бразилией

Бывший главный тренер «Халл Сити», который летом возглавит «Витесс», поделился ожиданиями от работы комментатором на товарищеском матче Россия – Бразилия.

«Приятно, что меня пригласили. Отношусь с максимальной ответственностью, как и к любому делу, которым занимаюсь. Раз есть запрос на комментарий профессионального тренера – я готов.

Буду рад, если кому-то это будет интересно и поможет. Изучаю информацию и составы. Точно так же готовился к игре "Ювентус" – "Барселона". Обязательно нахожусь в контакте с комментаторами. Потому что они солируют – для меня это непрофильная специальность.

Если кто-то из сборной России сыграет отвратительно, то критиковать не буду. У них есть действующие тренеры – это они должны критиковать. А я буду констатировать факты, чтобы помочь болельщикам разобраться, что происходит на поле. В моем случае "комментировать" не равно "оценивать".

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Считаю, соперники сборной России выбраны максимально правильные, интереснейшие. В сборной много футболистов, прежде не игравших на таком высоком уровне – они не были на чемпионате Европы. Уверен, что наша сборная будет выглядеть достойно», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».