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    Черчесов: Хочется, чтобы матч с Бразилией продвинул нас вперед

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности команды к товарищескому матчу против Бразилии.

    «В разминке все тренировались на равных. Но потом те, у кого что-то побаливает, занимались отдельно. Например, Камболов, которого два дня мучает ягодичная мышца. Завтра к матчу он готов не будет.

    Кузяев и Игнатьев делают большие шаги вперед, но ими рисковать тоже, наверное не будем. Кроме того, есть вопросы по Дзагоеву и Жиркову. Остальные готовы.

    Поле отличное. Погода тоже хорошая по сравнению с тем, что было пару недель назад. Плюс 80 тысяч нагреют "Лужники" – холодно нам в любом случае не будет.

    Собираемя ли использовать завтра и на ЧМ сыгранную связку Кудряшов – Гранат? Собираемся. По-моему, полный ответ. Коротко и ясно.

    Камболов не сыграет, а так бы, может, была целиком рубиновская тройка. Да, два игрока стартового состава выпали, но мы не жалуемся, не плачем. Судьба проверяет.

    Денис Черышев приехал в хорошем настроении, готов к тренировкам, провел два занятия – вчера и сегодня. Для выводов этого мало, но мы и так знаем, что он умеет.

    В коллектив влился отлично. Правда, мы поменяли систему – ему нужно привыкнуть, а нам понять, в какой роли ему будет наиболее комфортно.

    У Бразилии и без Неймара качественный набор футболистов. Матчи с Аргентиной и Испанией продвинули нас дальше во всех отношениях.

    Бразилия – пятикратный чемпион мира, это факт. Играть там в футбол умеют. Но все равно теперь нам хотелось бы еще оттолкнуться», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

    Товарищеский матч Россия — Бразилия пройдет в пятницу, 23 марта, в Москве. Игра в «Лужниках» начнется в 19.00 по московскому времени.

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