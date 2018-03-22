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    «Сток Сити» оштрафовал защитника за посещение ночного клуба

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    Эрик Питерс
    На фото:Эрик Питерс
    Руководство «Сток Сити» оштрафовало защитника команды Эрика Питерса за нарушение дисциплины, сообщает The Telegraph.

    По информации издания, нидерландский футболист оштрафован на 70 тыс фунтов. Причиной санкций со стороны клуба стал поход в ночной клуб накануне важного домашнего матча с ливерпульским «Эвертоном» в 31-м туре английской Премьер-лиги (1:2).

    «Эрик – очень опытный игрок, поэтому мы были крайне разочарованы, что он развлекался перед такой важной игрой. Мы ожидаем профессионализма от всех наших игроков, а Эрик показал плохой пример», — сказал президент «гончаров» Питер Коутс.

    Как отмечает издание, Питерс на этой неделе разговаривал с Ламбертом, и пока не известно, примет ли футболист участие в оставшихся матчах команды в текущем сезоне.

    На данный момент «Сток Сити» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от 17-й строчки, обеспечивающей участие в Премьер-лиге в следующем сезоне, на 3 очка.

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