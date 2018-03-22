В РФПЛ объяснили перенос матча «Тосно» — «Рубин» в Саранск

Спортивный директор РФПЛрассказал, какие пожелания лига учитывает со стороны Министерства внутренних дел.

«От МВД до начала чемпионата приходит письмо, где указываются даты, в которые не нужно проводить матчи. Мы это учитываем.

Они просят, чтобы ЦСКА и "Спартак" не играли в один день или "Тосно" и "Зенит". Если пожелания с основаниями и не портят чемпионат и футбол, то мы их учитываем. А если "мы просто хотим", то нет.

Матч "Тосно" — "Рубин" перенесен в Саранск

По поводу матча "Тосно" — "Рубин". Руководство стадиона попросило "Тосно" перенести матч, чтобы не испортить газон. Это не родной стадион команды, так что… В Саранске газон был отличный, поэтому решили перенести матч туда», — приводит слова Пышкина «Чемпионат».