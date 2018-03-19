РФПЛ опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата России

С полным календарем 24-30 туров можно ознакомиться на официальном сайте РФПЛ .

Согласно календарю, матч 28-го тура «Зенит» — ЦСКА состоится 29 апреля, а матч 29-го тура «Локомотив» — «Зенит» будет сыгран 5 мая.

Отметим, что самый сложный календарь ждет «Зенит» , которому предстоит провести еще три матча против своих прямых конкурентов.

«Краснодар» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 марта

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