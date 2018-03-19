РФПЛ опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата России

Отметим, что самый сложный календарь ждет «Зенит», которому предстоит провести еще три матча против своих прямых конкурентов.
Согласно календарю, матч 28-го тура «Зенит» — ЦСКА состоится 29 апреля, а матч 29-го тура «Локомотив» — «Зенит» будет сыгран 5 мая.
Календарь оставшихся встреч команд из топ-5
25-й тур. 7 апреля. «Зенит» — «Краснодар», начало — 16.30.
27-й тур. 22 апреля. ЦСКА — «Краснодар», начало — 16.30.
28-й тур. 29 апреля. «Зенит» — ЦСКА, начало — 16.30.
29-й тур. 5 мая. «Локомотив» — «Зенит», начало — 16.30.
С полным календарем 24-30 туров можно ознакомиться на официальном сайте РФПЛ.