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    РФПЛ опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата России

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    «Зенит» — «Локомотив»
    На фото:«Зенит» — «Локомотив»
    Российская футбольная Премьер-лига опубликовала календарь оставшихся до конца чемпионата России 2017-2018 туров.

    Отметим, что самый сложный календарь ждет «Зенит», которому предстоит провести еще три матча против своих прямых конкурентов.

    Согласно календарю, матч 28-го тура «Зенит» — ЦСКА состоится 29 апреля, а матч 29-го тура «Локомотив» — «Зенит» будет сыгран 5 мая.

    Календарь оставшихся встреч команд из топ-5

    25-й тур. 7 апреля. «Зенит» — «Краснодар», начало — 16.30.
    27-й тур. 22 апреля. ЦСКА — «Краснодар», начало — 16.30.
    28-й тур. 29 апреля. «Зенит» — ЦСКА, начало — 16.30.
    29-й тур. 5 мая. «Локомотив» — «Зенит», начало — 16.30.

    С полным календарем 24-30 туров можно ознакомиться на официальном сайте РФПЛ.

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