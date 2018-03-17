«Шальке» минимально обыграл «Вольфсбург»

В матче 27-го тура чемпионата Германиина выезде одержал победу над

Встреча, которая прошла на стадионе «Фольксваген-Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Три очка «Шальке» принес автогол Робина Кнохе в концовке матча.

Отметим, что на 76-й минуте матча «Вольфсбург» мог выходить вперед, но Паул Верхаг не реализовал пенальти.

После этой игры «Шальке» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. У «Вольфсбурга» в активе 25 очков и 15-е место в чемпионате.