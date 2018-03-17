«Шальке» минимально обыграл «Вольфсбург»

Встреча, которая прошла на стадионе «Фольксваген-Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Три очка «Шальке» принес автогол Робина Кнохе в концовке матча.
Отметим, что на 76-й минуте матча «Вольфсбург» мог выходить вперед, но Паул Верхаг не реализовал пенальти.
После этой игры «Шальке» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. У «Вольфсбурга» в активе 25 очков и 15-е место в чемпионате.
Чемпионат Германии. 27-й тур
«Вольфсбург» – «Шальке-04» – 0:1 (0:0)
Гол: Кнохе, 86 (автогол)«Вольфсбург»: Кастелс, Ферхаг (Штеффен, 90+1), Брума, Кнохе, Виллиам, Гилавоги, Дидави, Арнольд, Базур (Осимен, 80), Брекало (Ориги, 89), Димата.«Шальке»: Ферманн, Налду, Очипка, Настасич, Калиджури, Стамбули (Инсуа Бланко, 64), Майер, Горецка, Бенталеб, Арит (Эмболо, 60), Бургшталлер (Ди Санто, 80).Предупреждение: Инсуа Бланко, 84.