«Анжи» на своем поле победил «Тосно»

Матч завершился победой махачкалинцев со счетом 2:0. В составе победителей дублем отметился румынский полузащитник Паул Антон.
Отметим, что для «Анжи» эта победа стала первой в чемпионате с 3 декабря.
После 23 туров у «Анжи» — 23 очка и 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Махачкалинцы обошли «Тосно», у которого 23 очка.
РФПЛ. 23-й тур
«Анжи» (Махачкала) – «Тосно» 2:0 (2:0)
Голы: Антон, 17 (1:0). Антон, 43 (2:0).«Анжи»: Будаков, Данченко, Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Хубулов (Прудников, 86), Антон, Тетрашвили, Лескано (Калмыков, 76), Хамдамов (Бакаев, 71), Будковский.«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Маргасов (Нуну Роша, 73), Дугалич, Полетанович, Галиулин, Жигулев, Рикардинью, Труич (Макаров, 46), Погребняк (Мелкадзе, 53).Предупреждение: Макаров, 48.