«Анжи» на своем поле победил «Тосно»

В рамках 23-го тура РФПЛпринимали одержал победу.

Матч завершился победой махачкалинцев со счетом 2:0. В составе победителей дублем отметился румынский полузащитник Паул Антон.

Отметим, что для «Анжи» эта победа стала первой в чемпионате с 3 декабря.

После 23 туров у «Анжи» — 23 очка и 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Махачкалинцы обошли «Тосно», у которого 23 очка.