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    Примера. «Валенсия» сыграет с «Алавесом», «Атлетик» в гостях у «Барселоны»

    Обзор матчей 29-го тура испанской Примеры

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    Онлайн: Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов 2017/2018Завершен
    С 16 по 18 марта в испанской Примере пройдут матчи 29-го тура.

    «Леванте» – «Эйбар» 2:1

    В стартовом матче 29-го тура чемпионата Испании «Леванте» на своем поле принимал «Эйбар».

    Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

    В составе «Леванте» забитыми голами отличились Рохер Марти и Эммануэл Боатенг, а за «Эйбар» забил Шарлес.

    Таким образом, «Леванте» удалось одержать вторую подряд победу в Примере. В то же время «Эйбар» второй раз кряду уступил.

    После этого матча у «Леванте» — 27 очков. Команда располагается на 17-м месте в турнирной таблице Примеры. У «Эйбара» осталось 39 очков и девятое место.

    Чемпионат Испании. 29-й тур
    «Леванте» — «Эйбар» 2:1 (1:0)
    Голы: Рохер, 25, Боатенг, 64 — Шарлес, 63«Леванте»: Ойер, Коке, Кабако, Робер, Луна (Лопес, 55), Моралес, Лерма, Кампанья (Лукич, 45+1), Иви, Рохер, Паццини (Боатенг, 60)«Эйбар»: Дмитрович, Капа, Рамис, Арбилья, Коте (Хунка, 73), Эскаланте (Инуи, 58), Гарсия, Хордан, Алехо (Шарлес, 58), Кике, ЛеонПредупреждения: Кабако, Рохер, Лукич — Гарсия, Шарлес, Арбилья

    «Депортиво» – «Лас-Пальмас» 1:1

    «Депортиво» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в домашнем матче 29-го тура испанской Примеры.

    Встреча, которая прошла на «Риасоре», завершилась со счетом 1:1.

    Ален Халилович уже на 3-й минуте вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались на 22-й минуте усилиями Рауля Альбентосы.

    В турнирной таблице «Депортиво» занимает 19-е место (20 очков), а «Лас-Пальмас» — 18-е (21 очко).

    Чемпионат Испании. 29-й тур
    «Депортиво» — «Лас-Пальмас» — 1:1 (1:1)
    Голы: 0:1 – 3 Халилович, 1:1 – 22 Альбентоса.«Депортиво»: Мартинес, Альбентоса, Наварро, Хуанфран, Сидней, Чолак (Баккали, 70), Гильерме, Мунтари (Борхес, 75), Перес (Хиль, 84), Андоне, Адриан.«Лас-Пальмас»: Чичисола, Гарсия Сантана, Агиррегарай, Маседо (Симон, 58), Химо Наварро, Кастельяно, Гомес (Домингес, 77), Аквилани, Халилович, Момо, Кальери (Экспосито, 64).Предупреждения: Момо (20), Наварро (27), Мунтари (47), Кастельяно (53), Симон (65), Гильерме (84).

    «Валенсия» – «Алавес»

    17 марта, 18:15 мск

    «Реал Сосьедад» – «Хетафе»

    17 марта, 20:30 мск

    «Бетис» – «Эспаньол»

    17 марта, 22:45 мск

    «Леганес» – «Севилья»

    18 марта, 14:00 мск

    «Барселона» – «Атлетик»

    18 марта, 18:15 мск

    «Вильярреал» – «Атлетико»

    18 марта, 20:30 мск

    «Сельта» – «Малага»

    18 марта, 20:30 мск

    «Реал» – «Жирона»

    18 марта, 22:45 мск

    Продолжение каталонской традиции«Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч 29-го тура испанской Примеры 18 марта
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