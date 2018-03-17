Примера. «Валенсия» сыграет с «Алавесом», «Атлетик» в гостях у «Барселоны»

«Леванте» – «Эйбар» 2:1
В стартовом матче 29-го тура чемпионата Испании «Леванте» на своем поле принимал «Эйбар».
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
В составе «Леванте» забитыми голами отличились Рохер Марти и Эммануэл Боатенг, а за «Эйбар» забил Шарлес.
Таким образом, «Леванте» удалось одержать вторую подряд победу в Примере. В то же время «Эйбар» второй раз кряду уступил.
После этого матча у «Леванте» — 27 очков. Команда располагается на 17-м месте в турнирной таблице Примеры. У «Эйбара» осталось 39 очков и девятое место.
«Депортиво» – «Лас-Пальмас» 1:1
«Депортиво» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в домашнем матче 29-го тура испанской Примеры.
Встреча, которая прошла на «Риасоре», завершилась со счетом 1:1.
Ален Халилович уже на 3-й минуте вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались на 22-й минуте усилиями Рауля Альбентосы.
В турнирной таблице «Депортиво» занимает 19-е место (20 очков), а «Лас-Пальмас» — 18-е (21 очко).
«Валенсия» – «Алавес»
17 марта, 18:15 мск
«Реал Сосьедад» – «Хетафе»
17 марта, 20:30 мск
«Бетис» – «Эспаньол»
17 марта, 22:45 мск
«Леганес» – «Севилья»
18 марта, 14:00 мск
«Барселона» – «Атлетик»
18 марта, 18:15 мск
«Вильярреал» – «Атлетико»
18 марта, 20:30 мск
«Сельта» – «Малага»
18 марта, 20:30 мск