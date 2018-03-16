Хулен Лопетеги назвал состав сборной Испании на товарищеские матчи

Отметим отсутствие в списке игроков «Челси» Педро и Альваро Мораты, защитника «Арсенала» Эктора Бельерина, а также универсала из «Барселоны» — Серхи Роберто.

Полузащитники: Иско, Марко Асенсио, Лукас Васкес (все — «Реал»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Андрес Иньеста («Барселона»), Сауль Ньигес, Коке (оба — «Атлетико»), Дани Парехо («Валенсия»), Родри («Вильярреал»).

Защитники: Хорди Альба, Жерар Пике (оба — «Барселона»), Маркос Алонсо, Сезар Аспиликуета (оба — «Челси»), Начо, Дани Карвахаль, Серхио Рамос (все — «Реал»), Альваро Одриосола («Реал Сосьедад»).

Сборнаяназвала заявку на предстоящие товарищеские матчи против команд(23 марта) и(27 марта), сообщает официальный сайт испанской федерации футбола.

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