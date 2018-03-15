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    Болельщики «Лацио» подали в суд на рефери

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    Болельщики «Лацио»
    На фото:Болельщики «Лацио»
    Одиннадцать болельщиков римского «Лацио» подали в суд на арбитра Пьеро Джакомелли и его помощника Марко Ди Бьелло, работавших на матче чемпионата Италии против «Торино», сообщает Calciomercato.

    11 декабря 2017 года «Лацио» потерпел поражение в матче с «Торино» со счётом 1:3. В первом тайме встречи арбитр не поставил пенальти в ворота «Торино» за игру рукой Яго Фальке и не стал прибегать к просмотру видеоповтора спорного эпизода. Однако затем он удалил нападающего римского клуба Чиро Иммобиле за стычку с одним из игроков команды-соперника. В этот раз Джакомелли обратился за помощью к Ди Бьелло, который отвечает за систему видеопомощи арбитрам (VAR), и только после этого принял решение.

    Фанаты «Лацио» обвинили судей в том, что они не по правилам использовали систему VAR. Они потребовали компенсацию, так как считают действия рефери нарушением права на поддержку команды.

    Слушания по данному делу пройдут 25 июня.

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