Назначены арбитры на матчи 23-го тура РФПЛ

17 марта (суббота)
«СКА-Хабаровск» – «Урал»:
«СКА-Хабаровск» – «Урал»:судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
«Арсенал» – «Ростов»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
«Краснодар» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).
«Анжи» – «Тосно»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
«Рубин» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
Напомним, еще три матча тура перенесены на апрель по просьбе МВД из-за выборов президента РФ, которые пройдут 18 марта.