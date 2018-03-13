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    Назначены арбитры на матчи 23-го тура РФПЛ

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    Владислав Безбородов
    На фото:Владислав Безбородов
    Официальный сайт Российского футбольного союза объявил имена арбитров, которые будут работать на пяти матчах 23-го тура чемпионата России.

    17 марта (суббота)

    «СКА-Хабаровск» – «Урал»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

    «Арсенал» – «Ростов»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

    «Краснодар» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

    «Анжи» – «Тосно»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    «Рубин» – «Спартак»:     судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

    Напомним, еще три матча тура перенесены на апрель по просьбе МВД из-за выборов президента РФ, которые пройдут 18 марта.

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