Сборная Бразилии назвала заявку на матчи с Россией и Германией

С Россией Бразилия встретится 23 марта на стадионе «Лужники» в Москве. Игра с Германией пройдет 27 июня на «Олимпийском стадионе» в Берлине.

Главный тренер сборнойогласил заявку на товарищеские матчи с командами, сообщает сайт бразильской федерации футбола.

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