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    Сборная Бразилии назвала заявку на матчи с Россией и Германией

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    Сборная Бразилии
    На фото:Сборная Бразилии
    Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил заявку на товарищеские матчи с командами России и Германии, сообщает сайт бразильской федерации футбола.

    Голкиперы: Алисон («Рома»), Нето («Валенсия»), Эдерсон («Манчестер Сити»);

    Защитники: Марсело («Реал»), Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Жеромел («Гремио»), Дани Алвес, Маркиньос, Тьяго Силва (все — «ПСЖ»), Миранда («Интер»), Филипе Луис («Атлетико»), Фагнер («Коринтианс»);

    Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фред («Шахтёр»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Андерсон Талиска («Бешикташ»), Паулиньо («Барселона»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань»), Виллиан («Челси»);

    Нападающие: Дуглас Коста («Ювентус»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Виллиан Жозе («Реал Сосьедад»), Тайсон («Шахтёр»).

    С Россией Бразилия встретится 23 марта на стадионе «Лужники» в Москве. Игра с Германией пройдет 27 июня на «Олимпийском стадионе» в Берлине.

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