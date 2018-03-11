«Атлетико» крупно обыграл «Сельту»

Мадридскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче 28-го тура испанской Примеры.

Хозяева открыли счет на 44-й минуте. Хименес после подачи с углового выиграл «воздух», скинул на Гризманна, Антуан спокойно принял мяч на углу вратарской, обработал и сильно пробил в девятку.

На 57-й минуте, в ходе позиционной атака «Атлетико», прошел шикарный разрезающий пас Гризманна на Витоло, который в одно касание легко перебросил вратаря «Сельты».

А на 63-й минуте сначала Гризманн, а затем Корреа пытались пробить массированную оборону «Сельты». После второй попытки мяч подобрал все тот же Анхель Корреа, подработал под удар и метров с тринадцати точно пробил в дальний угол.

После этого матча «Атлетико» с 64 очками на 2-м месте. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 8 очков, отрыв от идущего третим «Реала» — 7 очков. «Сельта» с 38 очками на 9-м месте.

Напомним, мадридцы являются соперником «Локомотива» по 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра между российским и испанским клубами, состоявшаяся 8 марта, завершилась победой «Атлетико» — 3:0. Ответная встреча состоится 15 марта в Москве и начнется в 19.00 по столичному времени.