ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Атлетико» крупно обыграл «Сельту»

    Примера Футбол Испании Атлетико Сельта Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Сельтой» (3:0) в матче 28-го тура испанской Примеры.

    Хозяева открыли счет на 44-й минуте. Хименес после подачи с углового выиграл «воздух», скинул на Гризманна, Антуан спокойно принял мяч на углу вратарской, обработал и сильно пробил в девятку.

    На 57-й минуте, в ходе позиционной атака «Атлетико», прошел шикарный разрезающий пас Гризманна на Витоло, который в одно касание легко перебросил вратаря «Сельты».

    А на 63-й минуте сначала Гризманн, а затем Корреа пытались пробить массированную оборону «Сельты». После второй попытки мяч подобрал все тот же Анхель Корреа, подработал под удар и метров с тринадцати точно пробил в дальний угол.

    После этого матча «Атлетико» с 64 очками на 2-м месте. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 8 очков, отрыв от идущего третим «Реала» — 7 очков. «Сельта» с 38 очками на 9-м месте.

    Напомним, мадридцы являются соперником «Локомотива» по 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра между российским и испанским клубами, состоявшаяся 8 марта, завершилась победой «Атлетико» — 3:0. Ответная встреча состоится 15 марта в Москве и начнется в 19.00 по столичному времени.

    Чемпионат Испании. 28-й тур
    «Атлетико» — «Сельта» — 3:0 (1:0)
    Голы: Гризманн, 44 (1:0). Витоло, 56 (2:0). Корреа, 63 (3:0).«Атлетико»: Облак, Годин, Врсалько, Хименес, Эрнандез, Габи, Коке, Сауль, Диегу Коста (Фернандо Торрес, 80), Гризманн (Гамейро, 69), Витоло (Корреа, 59).«Сельта»: Рубен Бланко, Ронкалья, Мальо, Хонни Кастро, С.Гомес (Кабраль, 77), Эрнандес, Лоботка, Радойя (Мендес, 66), Аспас (Бойе, 72), Эмре Мор, М.Гомес.Предупреждения: Сауль, 48. Аспас, 49. С.Гомес, 51.
    «Сельта» по привычке проиграет первый тайм«Атлетико» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч 28-го тура испанской Примеры 11 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Звездный путь. В Испании ждут возвращения Неймара
  • Форвард «Пари Сен-Жермен» может покинуть Францию
    •
  • «Атлетико» потренировался на «Локомотиве»
  • Реакция спортивных СМИ на разгром «Локомотива» в Мадриде
    •
  • 11/03
    • «Барселона» в большинстве обыграла «Малагу»
  • 11/03
    • «Барселона» объявила о предстоящем трансфере Артура
  • 11/03
    • Жена Месси опубликовала фотографию новорожденного сына
  • 11/03
    • «Эспаньол» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад»
  • 10/03
    • СМИ: Неймар отказывается выступать за ПСЖ
  • 10/03
    • Дубль Роналду принес «Реалу» победу над «Эйбаром»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе
    Подробный разбор
  • «МЮ» создал противоядие блестящей атаке «Ливерпуля»
  • Реакция прессы на матч «МЮ» — «Ливерпуль»
    •
  • Ничья в пользу «Спартака» и «Зенита»
  • Ничья «Динамо» и «Краснодара» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Два очка Дзюбы. Дикий матч в Уфе
  • Победа «Арсенала» над «Амкаром» — в обзоре СМИ
    •
  • На грани катастрофы. «Зенит» «отскочил» в Германии
  • Обзор СМИ после поражения «Зенита» в выездном матче Лиги Европы против «Лейпцига»
    •
  • Березина стряслась не с «Лионом». ЦСКА проиграл в Москве
  • «Армейцы» не впечатлили в атаке
    •
  • «Атлетико» потренировался на «Локомотиве»
  • Реакция спортивных СМИ на разгром «Локомотива» в Мадриде
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Анахайм» и «Сент-Луис» начнут матч осторожно
  • «Анахайм» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 марта
  • 2,22
    •
  • «Филадельфия» может воспользоваться проблемами «Вегаса»
  • «Филадельфия» — «Вегас» Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 марта
  • 2,53
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 21:00
    • «Спартак» вырвал победу у «СКА-Хабаровска»
  • 20:48
    • Оздоев: Странно, что в Ростове такой плохой газон
  • 20:40
    • Галактионов: У «Ахмата» большие проблемы в обороне
  • Примера. Победный дубль Роналду, «Севилья» уступила «Валенсии», «Барселона» победила «Малагу»
  • Подробности матчей 28-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 20:20
  • 20:00
    • Иванович: «Зенит» потерял уверенность, но она вернется после победы
  • 19:32
    • «Штутгарт» разошелся миром с «Лейпцигом»
  • 19:20
    • «Ницца» разгромила «Генгам», Плеа забил четыре мяча
  • Хмурый Манчини и невыразительный «Зенит»
  • Реакция СМИ на еще одну ничью «Зенита» в чемпионате России
    • 19:01
  • 18:58
    • Дубль Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Удинезе»
  • 18:46
    • Гончаренко: В матче с «Ахматом» счет по игре
  • РФПЛ. «Ростов» отобрал очки у «Зенита», ЦСКА победил в Грозном, «Локо» сыграет с «Уралом»
  • Обзор матчей 22-го тура российской футбольной Премьер-лиги
    • 18:35
  • АПЛ. «МЮ» выиграл у «Ливерпуля», «Челси» справился с «Кристал Пэлас»
  • Подробности матчей 30-го тура английской Премьер-лиги
    • 18:33
  • 18:25
    • ЦСКА разгромил «Ахмат» в Грозном
  • 18:22
    • «Арсенал» крупно обыграл «Уотфорд»
  • 17:31
    • Карпин: Результат матча с «Зенитом» нас не удовлетворил
  • 17:23
    • Манчини: Наша проблема — зависимость от Кокорина
  • 17:05
    • «Фиорентина» переиграла «Беневенто» и посвятила победу Астори
  • 16:26
    • «Эспаньол» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад»
  • 15:58
    • «Зенит» потерял очки в матче с «Ростовом»
  • 15:29
    • Стали известны составы «Ахмата» и ЦСКА на матч 22-го тура РФПЛ
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус