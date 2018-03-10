«Депортиво» уступил «Жироне»

После этого матча «Жирона» на 6-м месте — 43 очка, а «Депортиво» на 19-м месте — 19 очков.

Счет на 21-й минуте открыл уругвайский нападающий хозяев Кристиан Стуани , а на 57-й минуте защитник Хуанпе удвоил его.

«Жирона» — «Депортиво». Прогноз и ставки на матч 28-го тура испанского чемпионата 9-го марта

«Жирона» рвется в еврокубки «Жирона» — «Депортиво». Прогноз и ставки на матч 28-го тура испанского чемпионата 9-го марта

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