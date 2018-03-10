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    «Депортиво» уступил «Жироне»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 28-го тура испанской Примеры «Жирона» одержала домашнюю победу над «Депортиво» — 2:0.

    Счет на 21-й минуте открыл уругвайский нападающий хозяев Кристиан Стуани, а на 57-й минуте защитник Хуанпе удвоил его.

    После этого матча «Жирона» на 6-м месте — 43 очка, а «Депортиво» на 19-м месте — 19 очков.

    Чемпионат Испании. 28-й тур
    «Жирона» — «Депортиво» — 2:0 (1:0)
    Голы: Стуани, 21 (1:0). Хуанпе, 57 (2:0). «Жирона»: Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика, Маффео, Хуанпе, Борха (Алейкс Гарсия, 72), Порту (Лосано, 82), Пере Понс, Гранель, Стуани (Дуглас Луис, 88).«Депортиво»: Мартинес, Фернандо Наварро, Сидней, Боведа (Хуанфран, 71), Альбентоса (Валье, 84), Мунтари (Баккали, 66), Москера, Борхес, Адриан, Лукас, Андоне.Предупреждения: Мунтари, 45. Фернандо Наварро, 56. Пере Понс, 65. Альбентоса, 77. Москера, 80.
    «Жирона» рвется в еврокубки«Жирона» — «Депортиво». Прогноз и ставки на матч 28-го тура испанского чемпионата 9-го марта
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