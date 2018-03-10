«Тосно» уступил «Рубину»

Единственный мяч был забит на 76-й минуте. Кудряшов слева вошёл в штрафную площадь «Тосно» и покатил мяч на Вячеслава Подберёзкина, который с десяти метров поразил ближний угол.
После этого матча «Рубин» на 8-м месте — 27 очков, а «Тосно» на 13-м месте — 23 очка.
Отметим, что встреча проходила в Саранске.
Чемпионат России. 22-й тур
«Тосно» — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:0)
Гол: Подберезкин, 75.«Тосно»: Опарин, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Галиулин (Рикардинью, 80), Полетанович, Нуну Роша, Жигулев (Мелкадзе, 80), Мирзов (Макаров, 74), Погребняк.«Рубин»: Джанаев, Энаке, Гранат, Сесар Навас, Камболов, Кудряшов, Могилевец, Нобоа, Подберезкин, Попов, Жемалетдинов (Ахметов, 64. Сорокин, 88).Предупреждения: Энаке, 18. Гранат, 89.