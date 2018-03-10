«Тосно» уступил «Рубину»

Казанскийодержал гостевую победу над(1:0) в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный мяч был забит на 76-й минуте. Кудряшов слева вошёл в штрафную площадь «Тосно» и покатил мяч на Вячеслава Подберёзкина, который с десяти метров поразил ближний угол.

После этого матча «Рубин» на 8-м месте — 27 очков, а «Тосно» на 13-м месте — 23 очка.

Отметим, что встреча проходила в Саранске.