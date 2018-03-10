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    «Тосно» уступил «Рубину»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Казанский «Рубин» одержал гостевую победу над «Тосно» (1:0) в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

    Единственный мяч был забит на 76-й минуте. Кудряшов слева вошёл в штрафную площадь «Тосно» и покатил мяч на Вячеслава Подберёзкина, который с десяти метров поразил ближний угол.

    После этого матча «Рубин» на 8-м месте — 27 очков, а «Тосно» на 13-м месте — 23 очка.

    Отметим, что встреча проходила в Саранске.

    Чемпионат России. 22-й тур
    «Тосно» — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:0)
    Гол: Подберезкин, 75.«Тосно»: Опарин, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Галиулин (Рикардинью, 80), Полетанович, Нуну Роша, Жигулев (Мелкадзе, 80), Мирзов (Макаров, 74), Погребняк.«Рубин»: Джанаев, Энаке, Гранат, Сесар Навас, Камболов, Кудряшов, Могилевец, Нобоа, Подберезкин, Попов, Жемалетдинов (Ахметов, 64. Сорокин, 88).Предупреждения: Энаке, 18. Гранат, 89.
    Бердыев привезет очки из Саранска«Тосно» – «Рубин». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 10 марта
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