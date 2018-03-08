ЦСКА никак не может нащупать игру в атаке, признался Гончаренко

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал поражение от(0:1) в первом матче 1/8 Лиги Европы.

«Думаю, мы не заслуживали поражения исходя из того, как складывалась игра. Но футбол не приемлет таких комментариев.

Не можем нащупать игру в атаке. Если и создаем моменты, то они достаточно сумбурные. Это не то, что мы наигрываем на тренировках.

Уровень игры Вернблума от смены сразу нескольких позиций несильно падает. Другое дело общий уровень наших атакующих действий должен расти.

Пока думаем как выиграть в Грозном. Для нас это очень важно. А потом попробуем исправить ситуацию в Лионе. Понятно, что мяч, забитый французами на выезде, многое меняет», — приводит слова Гончаренко «Спорт-Экспресс».

Напомним, ответный матч между «Лионом» и ЦСКА состоится в Лионе 15 марта.