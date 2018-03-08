Тренер «Сиднея» возглавит сборную Австралии после ЧМ-2018

Главный тренервозглавит сборнуюпосле окончания чемпионата мира-2018, сообщает пресс-служба федерации футбола страны на своём официальном сайте.

Прежде тренер работал с национальной командой в период с 2000 по 2007 год. При этом первые шесть лет он занимал должность ассистента главного тренера, а после самостоятельно возглавлял сборную на протяжении года.

После ухода из австралийской сборной, Арнольд работал с австралийским «Сентрал Кост Маринерс», а также японской «Вэгалтой Сэндай». С 2014 года уроженец Сиднея возглавляет местную команду.

В данный момент наставником сборной Австралии является Берт ван Марвейк, в январе подписавший с федерацией футбола страны контракт, рассчитанный до окончания ЧМ-2018.