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    УЕФА закрыл дело игрока молодежки «Спартака»

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    Леонид Миронов в матче с «Ливерпулем»
    На фото:Леонид Миронов в матче с «Ливерпулем»
    Комитет по этике УЕФА закрыл дело в отношении игрока молодежной команды московского «Спартака» Леонида Миронова, сообщает пресс-служба организации.

    Доказательств того, что Миронов проявил расизм в отношении игрока «Ливерпуля» Риана Брюстера, не найдено.

    Инспектор выслушал показания от пяти игроков обеих команд, а также от двух должностных лиц матча, которые находились в непосредственной близости от предполагаемого инцидента. Никто из них не слышал никаких дискриминационных слов.

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    Ранее Брюстер рассказал главному арбитру встречи Мухаммеду Аль-Хакиму, что Миронов позволил себе высказывания расистского характера.

    Россиянину за расизм грозила дисквалификация в десять матчей.

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