УЕФА закрыл дело игрока молодежки «Спартака»

Леонид Миронов в матче с «Ливерпулем»

Комитет по этике УЕФА закрыл дело в отношении игрока молодежной команды московского «Спартака», сообщает пресс-служба организации.

Доказательств того, что Миронов проявил расизм в отношении игрока «Ливерпуля» Риана Брюстера, не найдено.

Инспектор выслушал показания от пяти игроков обеих команд, а также от двух должностных лиц матча, которые находились в непосредственной близости от предполагаемого инцидента. Никто из них не слышал никаких дискриминационных слов.

Футболисту юношеской команды «Спартака» грозит дисквалификация на 10 игр

Ранее Брюстер рассказал главному арбитру встречи Мухаммеду Аль-Хакиму, что Миронов позволил себе высказывания расистского характера.

Россиянину за расизм грозила дисквалификация в десять матчей.