УЕФА закрыл дело игрока молодежки «Спартака»

Доказательств того, что Миронов проявил расизм в отношении игрока «Ливерпуля» Риана Брюстера, не найдено.
Инспектор выслушал показания от пяти игроков обеих команд, а также от двух должностных лиц матча, которые находились в непосредственной близости от предполагаемого инцидента. Никто из них не слышал никаких дискриминационных слов.
Футболисту юношеской команды «Спартака» грозит дисквалификация на 10 игр
Ранее Брюстер рассказал главному арбитру встречи Мухаммеду Аль-Хакиму, что Миронов позволил себе высказывания расистского характера.
Россиянину за расизм грозила дисквалификация в десять матчей.