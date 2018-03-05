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    Гвардиола: Рекорды – это результат нашей работы

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    Хосеп Гвардиола
    На фото:Хосеп Гвардиола
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в 29-м туре Премьер-лиги.

    «Горожане» обыграли действующих чемпионов Англии благодаря единственному голу Бернарду Силвы и на 18 очков опережают «Ливерпуль», занимающий второе место в турнирной таблице АПЛ. «Сити» нужно одержать только четыре победы для завоевания чемпионства.

    «Чемпионство – это наша главная цель. Я никогда не говорю с игроками о рекордах. Хочу, чтобы в ближайших поединках – против "Базеля" и "Сток Сити" — команда сыграла так же, как и сегодня.

    Подведем итоги в конце сезона. Рекорды – это результат нашей работы. Если все время думать о цифрах, то можно забыть о том, что нужно делать. Самое важное – обыграть наших противников.

    Мы создали достаточно моментов для того, чтобы выиграть матч. Это еще один шаг к чемпионству: мы заработали 78 очков. Обыграть "Челси" было непросто.

    В начале сезона мы не могли предвидеть такой успех! Пока все идет хорошо, но нужно продолжать борьбу на таком же уровне», — цитирует специалиста пресс-служба «Сити».

    «Положение» и голы на «Этихаде»«Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 29-го тура АПЛ 4-го марта
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