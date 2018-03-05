Гвардиола: Рекорды – это результат нашей работы

«Горожане» обыграли действующих чемпионов Англии благодаря единственному голу Бернарду Силвы и на 18 очков опережают «Ливерпуль», занимающий второе место в турнирной таблице АПЛ. «Сити» нужно одержать только четыре победы для завоевания чемпионства.
«Чемпионство – это наша главная цель. Я никогда не говорю с игроками о рекордах. Хочу, чтобы в ближайших поединках – против "Базеля" и "Сток Сити" — команда сыграла так же, как и сегодня.
Подведем итоги в конце сезона. Рекорды – это результат нашей работы. Если все время думать о цифрах, то можно забыть о том, что нужно делать. Самое важное – обыграть наших противников.
Мы создали достаточно моментов для того, чтобы выиграть матч. Это еще один шаг к чемпионству: мы заработали 78 очков. Обыграть "Челси" было непросто.
В начале сезона мы не могли предвидеть такой успех! Пока все идет хорошо, но нужно продолжать борьбу на таком же уровне», — цитирует специалиста пресс-служба «Сити».