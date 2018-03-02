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    «Алавес» победил «Леванте»

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    «Алавес»
    На фото:«Алавес»
    В матче 26-го тура испанской Примеры «Алавес» одержал домашнюю победу над «Леванте» — 1:0.

    На 29-й минуте гости остались в меньшинстве — защитник Чема получил прямую красную карточку. Но полузащитник «Алавеса» Ману не сумел реализовать пенальти, назначенный за это нарушение.

    На 77-й минуте составы уравнялись — нападающий хозяев Мунир Эль-Хаддади получил вторую желтую карточку.

    Единственный мяч был забит на 90-й минуте — отличился защитник Виктор Лагуардия.

    После этого матча «Алавес» на 14-м месте — 31 очко, а «Леванте» на 17-м месте — 20 очков.

    Чемпионат Испании. 26-й тур
    «Алавес» — «Леванте» — 1:0 (0:0)
    Гол: Лагуардия, 90 (1:0). Нереализованный пенальти: Гарсия (Алавес), 32 (мимо)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Ибаи Гомес, Гвидетти (Собрино, 70), Эль-Хаддади, Педраса (Бурги, 78).«Леванте»: Ойер Оласабаль, Педро Лопес, Луна, Кабако, Чема, Кампанья (Робер, 34), Моралес, Лукич, Лерма, Рохер (Боатенг, 46), Иви Лопес.
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