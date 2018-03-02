«Алавес» победил «Леванте»

В матче 26-го тура испанской Примерыодержал домашнюю победу над— 1:0.

На 29-й минуте гости остались в меньшинстве — защитник Чема получил прямую красную карточку. Но полузащитник «Алавеса» Ману не сумел реализовать пенальти, назначенный за это нарушение.

На 77-й минуте составы уравнялись — нападающий хозяев Мунир Эль-Хаддади получил вторую желтую карточку.

Единственный мяч был забит на 90-й минуте — отличился защитник Виктор Лагуардия.

После этого матча «Алавес» на 14-м месте — 31 очко, а «Леванте» на 17-м месте — 20 очков.