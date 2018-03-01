Покер Гризманна принес победу «Атлетико» над «Леганесом»

Мадридскийодержал домашнюю победу над(4:0) в матче 26-го тура испанской Примеры.

Счет в матче открыт на 27-й минуте. Коке Рорхе выдал идеальный пас вразрез на Антуана Гризманна, который вошёл в штрафную и прошил ворота гостей с десяти метров.

На 37-й минуте Антуан Гризманн нанес великолепный в левый верхний угол, Куэльяр поздно среагировал на мяч, из-за чего не смог вовремя прыгнуть и отразить этот удар.

На 55-й минуте Филипе Луис совершил подачу с левого фланга в район точки пенальти. Гризманн прыгнул выше всех и головой вколотил мяч в ворота оппонента.

А на 68-й минуте Диего Коста с левого фланга совершил подачу на открытого Гризманна, и Антуан без проблем в касание переправил мяч в ворота с восьми метров.