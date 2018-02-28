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    Погребняк: «Крылья» или «Спартак»? «Спартак»!

    Тосно Кубок России Футбол России Луч-Энергия
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    Павел Погребняк
    На фото:Павел Погребняк
    Нападающий «Тосно» Павел Погребняк поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Кубка России против «Луча-Энергии».

    Проведение встречи было под вопросом из-за мороза, однако игра состоялась в намеченный срок, «Тосно» победил 2:1, а Погребняк забил победный мяч в дебютном матче за клуб.

    В полуфинале «Тосно» встретится с победителем встречи «Крылья Советов» — «Спартак».

    «Конечно, в такую погоду играть непросто, но условия для всех одинаковые. Я хотел играть, хотел забить.

    Были уверены, что игра состоится, перед матчем было в районе минус двенадцати, а игра могла быть перенесена после пятнадцати. Поэтому был уверен.

    Много не получалось, матч был сумбурный. Но хорошо, что удержали счет. Есть к чему стремиться. Это же мой первый матч за полтора – два года.

    Взаимопонимание с партнерами находим, конечно. Вышли в полуфинал Кубка, но главные матчи впереди.

    "Крылья" или "Спартак"? "Спартак"!», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    «Тосно» шагнет в полуфинал«Тосно» — «Луч-Энергия». Прогноз и ставки на четвертьфинал Кубка России 27 февраля
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