Погребняк: «Крылья» или «Спартак»? «Спартак»!

Нападающий «Тосно»поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Кубка России против

Проведение встречи было под вопросом из-за мороза, однако игра состоялась в намеченный срок, «Тосно» победил 2:1, а Погребняк забил победный мяч в дебютном матче за клуб.

В полуфинале «Тосно» встретится с победителем встречи «Крылья Советов» — «Спартак».

«Конечно, в такую погоду играть непросто, но условия для всех одинаковые. Я хотел играть, хотел забить.

Были уверены, что игра состоится, перед матчем было в районе минус двенадцати, а игра могла быть перенесена после пятнадцати. Поэтому был уверен.

Много не получалось, матч был сумбурный. Но хорошо, что удержали счет. Есть к чему стремиться. Это же мой первый матч за полтора – два года.

Взаимопонимание с партнерами находим, конечно. Вышли в полуфинал Кубка, но главные матчи впереди.

"Крылья" или "Спартак"? "Спартак"!», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».