Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Кришито не будет продлевать контракт с «Зенитом» и вернется в Италию

    РФПЛ Футбол России Зенит Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Доменико Кришито
    На фото:Доменико Кришито
    Защитник петербургского «Зенита» Доменико Кришито заявил, что не будет продлевать контракт с российским футбольным клубом и вернется предстоящим летом в Италию.

    «Мой контракт истекает в июне. Мне предложили продлить соглашение, но я отказался. После прекрасных 7 лет в России я хочу вернуться в Италию с семьей. Я собирался покинуть российский клуб еще в прошлом году, но Манчини меня уговорил остаться на год.

    Признаюсь, что выбор стоял между 3-4 клубами в Серии А, но на сегодня решение практически принято», — цитирует Кришито Calciomercato со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

    Напомним, 31-летний Кришито выступает за питерцев с 2011 года, ранее он играл за «Ювентус» и «Дженоа». В текущем сезоне защитник провел 30 матчей во всех клубных турнирах, забил 4 гола и отдал 4 передачи.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Немецкий «Краснодар», лионские «ткачи» и банда Симеоне
  • Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы
    •
  • Главный вызов в карьере Инфантино
  • Какие реформы задумал глава ФИФА?
    •
  • 26/02
    • У защитника сборной России диагностирован разрыв крестообразной связки колена
  • 26/02
    • ФИФА планирует ввести четвертую замену
  • 26/02
    • Каррера рассказал об увольнении повара и нутрициониста
  • 26/02
    • Назначены судьи на матчи 21-го тура РФПЛ
  • 26/02
    • Беляев: Важно, где смогу больше прогрессировать, в «Спартаке» или в «Арсенале»
  • 26/02
    • Матч «Урал» — «Локомотив» перенесен на 12 марта
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракой«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отца
    Подробный разбор
  • Боль и слезы в Париже. Неймар покинул поле на носилках
  • Бразильский нападающий рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала»
    •
  • Старая гвардия «Сити» отправила Венгера в зал ожиданий
  • Реакция прессы на матч «Арсенал» — «МанСити»
    •
  • Трансферный дайджест. 20-26 февраля
  • Кому нужен лидер «Бордо», куда отправится защитник «Лацио», кем интересуется Юрген Клопп и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Моуринью поставил Конте на грань отставки
  • Спортивные СМИ — о победе «МЮ» над «Челси»
    •
  • Потускневшая звезда
  • Гарет Бейл уходит из «Реала». Что с ним будет дальше?
    •
  • Топ-3 самых грубых команд этого сезона
  • LiveSport.Ru выяснил, на чьи нарушения нужно ставить, чтоб заработать.
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. «Реал» победит в Барселоне
  • Прогнозы и ставки на футбол 27 февраля
  • 4,99
    •
  • «Тосно» шагнет в полуфинал
  • «Тосно» — «Луч-Энергия». Прогноз и ставки на четвертьфинал Кубка России 27 февраля
  • 1,70
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:03
    • В ближайшее время Эмре Джан может подписать контракт с «Ювентусом»
  • 11:55
    • Болт сыграет в благотворительном футбольном матче в Манчестере
  • 11:38
    • Браун во второй раз объявил о завершении карьеры в сборной Шотландии
  • 11:21
    • Буффон: Не могу бросить сборную
  • 11:19
    • Нобоа: Таких человеческих отношений, как с Бердыевым, у меня с Манчини не было
  • 11:06
    • Изменено время начала матча «Ростов» — «Зенит»
  • 11:01
    • На стадионе в Саранске завершили установку кресел
  • Расположение сил не изменится
  • «Лацио» — «Милан». Прогноз и ставки на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии по футболу 28 февраля
    • 1,84Завтра в 22:45
  • 10:41
    • Сапета требует компенсацию у московского «Динамо»
  • 10:41
    • Болт присоединится к южноафриканскому клубу
  • 10:33
    • FA и АПЛ согласовали введение зимней паузы
  • 10:23
    • Тренер сборной Панамы рассчитывает выйти в плей-офф ЧМ в России
  • 10:22
    • Тренер сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»
  • 10:02
    • Лукаку предложил проводить Матч всех звезд АПЛ
  • 09:46
    • Фонсека — кандидат на замену Венгеру
  • «Болото» на «Сан Мамесе» – на руку хозяевам
  • «Атлетик» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу 28 февраля
    • 1,90Завтра в 21:30
  • 09:27
    • Защитник «Хетафе» перешел в «Хэнань Цзянье»
  • 09:05
    • УЕФА в очередной раз отказал в членстве сборной Джерси
  • 08:55
    • Погба — самый высокооплачиваемый спортсмен Франции в 2017 году
  • 08:40
    • Роналду: Очень горд и счастлив своей карьерой
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус