Кришито не будет продлевать контракт с «Зенитом» и вернется в Италию

Защитник петербургскогозаявил, что не будет продлевать контракт с российским футбольным клубом и вернется предстоящим летом в Италию.

«Мой контракт истекает в июне. Мне предложили продлить соглашение, но я отказался. После прекрасных 7 лет в России я хочу вернуться в Италию с семьей. Я собирался покинуть российский клуб еще в прошлом году, но Манчини меня уговорил остаться на год.

Признаюсь, что выбор стоял между 3-4 клубами в Серии А, но на сегодня решение практически принято», — цитирует Кришито Calciomercato со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Напомним, 31-летний Кришито выступает за питерцев с 2011 года, ранее он играл за «Ювентус» и «Дженоа». В текущем сезоне защитник провел 30 матчей во всех клубных турнирах, забил 4 гола и отдал 4 передачи.