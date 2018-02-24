«Леганес» разошелся миром с «Лас-Пальмасом»

Хозяева поля прервали трехматчевую серию поражений и с 30 очками поднялись на 12-е место.
Для гостей эта ничья стала второй в семи последних играх (2 победы, 2 ничьих, 3 поражения). С 19 очками «Лас-Пальмас» находится на 18-м месте.
Чемпионат Испании. 25-й тур
«Леганес» — «Лас-Пальмас» — 0:0
«Леганес»: Куэльяр, Сиовас, Сальдуа, Бустинса, Рико, Рубен Перес, Омар (Наранхо, 78), Габриэл, Эрасо, Амрабат (Герреро, 60), Эль-Жар (Херард Гумбау, 90).«Лас-Пальмас»: Чичисола, Мишел, Агиррегарай, Гальвес, Ксимо Наварро, Халилович, Гомес (Аквилани, 86), Кальери, Тана (Эзекиль, 80), Хиль (Толедо, 53), Этебо.Предупреждения: Ксимо Наварро, 38. Габриэл, 66. Герреро, 74. Толедо, 87. Аквилани, 89. Рубен Перес, 90+2. Чичисола, 90+2. Сиовас, 90+3. Кальери, 90+3.