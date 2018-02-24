Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Леганес» разошелся миром с «Лас-Пальмасом»

    Примера Футбол Испании Леганес Лас-Пальмас Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 25-го тура чемпионата Испании «Леганес» дома сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» — 0:0.

    Хозяева поля прервали трехматчевую серию поражений и с 30 очками поднялись на 12-е место.

    Для гостей эта ничья стала второй в семи последних играх (2 победы, 2 ничьих, 3 поражения). С 19 очками «Лас-Пальмас» находится на 18-м месте.

    Чемпионат Испании. 25-й тур
    «Леганес» — «Лас-Пальмас» — 0:0
    «Леганес»: Куэльяр, Сиовас, Сальдуа, Бустинса, Рико, Рубен Перес, Омар (Наранхо, 78), Габриэл, Эрасо, Амрабат (Герреро, 60), Эль-Жар (Херард Гумбау, 90).«Лас-Пальмас»: Чичисола, Мишел, Агиррегарай, Гальвес, Ксимо Наварро, Халилович, Гомес (Аквилани, 86), Кальери, Тана (Эзекиль, 80), Хиль (Толедо, 53), Этебо.Предупреждения: Ксимо Наварро, 38. Габриэл, 66. Герреро, 74. Толедо, 87. Аквилани, 89. Рубен Перес, 90+2. Чичисола, 90+2. Сиовас, 90+3. Кальери, 90+3.
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Потускневшая звезда
  • Гарет Бейл уходит из «Реала». Что с ним будет дальше?
    •
  • Примера. «Реал» разгромил «Алавес», «Барселона» примет «Жирону», «Атлетико» в гостях у «Севильи»
  • Подробности матчей 25-го тура чемпионата Испании по футболу
    •
  • 24/02
    • Дубль Роналду помог «Реал» разгромить «Алавес»
  • 24/02
    • Насри дисквалифицирован на один год за допинг
  • 23/02
    • «Спартак» выиграл в Испании, но вылетел из Лиги Европы
  • 23/02
    • Скаут «Валенсии» просматривал полузащитника «Спартака»
  • 23/02
    • «Арсенал», «Марсель» и «Ред Булл Зальцбург» вышли в 1/8 финала Лиги Европы
  • 23/02
    • УЕФА осудил беспорядки с участием болельщиков «Спартака» и «Атлетика»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФААрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Подробный разбор
  • Немецкий «Краснодар», лионские «ткачи» и банда Симеоне
  • Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы
    •
  • Топ-3 самых грубых команд этого сезона
  • LiveSport.Ru выяснил, на чьи нарушения нужно ставить, чтоб заработать.
    •
  • «Атлетик» надо было обыгрывать в Москве
  • Победа «Спартака» над «Атлетиком» — в обзоре СМИ
    •
  • Вот это уровень. Команда Семина уверенно прошла «Ниццу»
  • Реакция СМИ на выход «Локомотива» в 1/8 финала Лиги Европы
    •
  • Погба олицетворяет собой борьбу внутри «МЮ»
  • Реакция прессы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» — «МЮ»
    •
  • Четвертая домашняя. Заявка на четвертьфинал
  • Победа «Шахтера» над «Ромой» — в обзоре СМИ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия обыграет Германию в финале Олимпийских игр
  • Россия – Германия. Прогноз и ставки на финал хоккейного турнира Олимпийских игр 25 февраля
  • 1,89
    •
  • «Рейнджерс» — «Детройт». Ждем очередной не результативный матч
  • «Рейнджерс» — «Детройт». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля
  • 1,87
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 23:58
    • «Нант» уступил «Амьену»
  • 23:45
    • Насри дисквалифицирован на один год за допинг
  • 23:31
    • «Вердер» вырвал победу у «Гамбурга» благодаря автоголу
  • Примера. «Реал» разгромил «Алавес», «Барселона» примет «Жирону», «Атлетико» в гостях у «Севильи»
  • Подробности матчей 25-го тура чемпионата Испании по футболу
    • Вчера в 23:24
  • АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм», «МЮ» примет «Челси», «МанСити» в гостях у «Арсенала»
  • Подробности матчей 28-го тура чемпионата Англии по футболу
    • Вчера в 23:16
  • 23:06
    • «Эвертон» проиграл «Уотфорду»
  • Потускневшая звезда
  • Гарет Бейл уходит из «Реала». Что с ним будет дальше?
    • Вчера в 22:29
  • 20:58
    • «Монако» упустил победу над «Тулузой»
  • 20:13
    • Дубль Роналду помог «Реал» разгромить «Алавес»
  • 19:56
    • «Ливерпуль» на «Энфилде» разгромил «Вест Хэм»
  • 19:26
    • «Бавария» не справилась с «Гертой»
  • 19:02
    • Состав «Рубина» пополнит румынский защитник
  • 18:07
    • Автогол помог «Лестеру» уйти от поражения в матче со «Стоком»
  • 17:24
    • «Сельта» разобралась с «Эйбаром» в чемпионате Испании
  • 14:50
    • «Витесс» отказался комментировать возможное назначение Слуцкого
  • 13:52
    • «Борнмут» планирует приобрести полузащитника «Локомотива»
  • 13:36
    • Нойер приступит к полноценным тренировкам в марте
  • 13:22
    • ЦСКА отправился на заключительный зимний сбор
  • 12:53
    • Алекс Тейшейра станет игроком «Коринтианса»
  • 12:40
    • Суд Бильбао освободил россиян, задержанных перед матчем «Атлетик» — «Спартак»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус