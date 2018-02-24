«Леганес» разошелся миром с «Лас-Пальмасом»

В матче 25-го тура чемпионата Испаниидома сыграл вничью с— 0:0.

Хозяева поля прервали трехматчевую серию поражений и с 30 очками поднялись на 12-е место.

Для гостей эта ничья стала второй в семи последних играх (2 победы, 2 ничьих, 3 поражения). С 19 очками «Лас-Пальмас» находится на 18-м месте.