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    Немецкий «Краснодар», лионские «ткачи» и банда Симеоне

    Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы

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    «Лейпциг»
    «Лейпциг»
    Онлайн: Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2017/2018Завершен
    23 февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам определились соперники российских команд. Питерский «Зенит» сыграет с «Лейпцигом», столичный ЦСКА ждет противостояние с «Лионом». Самые тяжелый соперник у «Локомотива» — «Атлетико»

    «РБ Лейпциг»

    Титулы: серебряный призер Бундеслиги
    Рейтинг УЕФА: 99-е место
    Высшее достижение в Кубке УЕФА/Лиге Европы: 1/8 финала (2017/18)
    Соперник по 1/16 финала: «Наполи» (3:1, 0:2)
    Главный тренер: Ральф Хазенхюттль (Австрия)
    Звезды: Тимо Вернер (Германия), Наби Кейта (Гвинея), Марсель Забитцер (Австрия)

    Не существовавший еще девять лет назад клуб стал очередным шагом амбициозного спортивного проекта концерна «Ред Булл», в который уже входили четыре футбольных клуба — в Гане, Бразилии, Австрии и США. «Лейпциг» стал пятым, хотя от префикса «Ред Булл» пришлось отказаться из-за правил Бундеслиги.

    Немецкие болельщики невзлюбили клуб-выскочку, стремительно прошедший повышение в четырех лигах из-за больших денежных вливаний, и в первый же сезон в Бундеслиге навязавший борьбу за золото «Баварии».

    Онлайн жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

    В то же время политика развития «Лейпцига» не может не вызывать уважения. Команда строится на подборе молодых и перспективных талантов и выращивании их, а не на скупке звезд, очень напоминая этим другой клуб с быками на эмблеме — российский «Краснодар».

    Средний возраст команды Ральфа Хазенхюттля – 24 года. Среди молодых лидеров команды можно выделить защитника Дайота Упамекано, хавбека Наби Кейта и форварда Тимо Вернера, который успел привлечь внимание «Реала».

    Там же играют и один из лучших австрийских футболистов Марсель Забитцер, и известный шведский полузащитник Эмиль Форсберг.

    По итогам первого сезона в Бундеслиге «Лейпциг» занял второе место и вышел в групповой этап Лиги чемпионов, где его ждали «Монако», «Порту» и «Бешикташ».

    Заняв третье место, немцы вылетели в Лигу Европы, где уже обыграли лидера Серии А «Наполи» (3:1 – в гостях, 0:2 – дома).

    «Лейпциг» предпочитает атакующую модель футбола, напористый, агрессивный стиль с быстрыми флангами, активный прессинг при потере мяча, скоростной выход из обороны в атаку, много комбинаций.

    «Лион»

    Титулы: семикратный чемпион Франции, пятикратный обладатель Кубка Франции
    Рейтинг УЕФА: 23-е место
    Высшее достижение в Кубке УЕФА/Лиге Европы: полуфиналист (2016/17)
    Соперник по 1/16 финала: «Вильярреал» (3:1, 1:0)
    Главный тренер: Бруно Женезио (Франция)
    Звезды: Набиль Фекир (Франция), Мемфис Депай (Нидерланды), Мариано (Испания)

    Взлёт «Лиона» на вершину французского футбола получился стремительным — клуб, до 2002 года никогда не выигрывавший золота чемпионата, сейчас регулярно выступает в плей-офф Лиги чемпионов, а в сезоне 2009/2010 даже добрался до полуфинала.

    С тех пор «ткачи» подсдали, но в сезоне 2015/16 она стали вторыми в Лиге 1, а год спустя добрались до полуфинала Лиги Европы, где уступили амстердамскому «Аяксу» (1:4, 3:1).

    В России эта команда тоже неплохо известна — «Лион» приезжал в Россию осенью 2015-го, когда сражался с «Зенитом» на групповом этапе Лиги чемпионов. Питерцы дважды победили французов благодаря голам Артёма Дзюбы, Халка и Данни.

    Набиль Фекир в атаке
    Фото: Getty Images
    Летом состав «Лиона» понес ощутимые потери — команда рассталась с Александром Ляказеттом, Корентином Толиссо и Эммануэлем Мамманой, но сохранила ставшего бессменным лидером Набиля Фекира.

    Тем не менее, слабее «ткачи» не стали — за полгода до этого «Лион» приобрел звезду в лице не прижившегося в «МЮ» Мемфиса Депая, а летом в атакующую линию команды пришли воспитанник «Реала» Мариано Диас (16 голов) и буркиниец Бертран Траоре (11 мячей).

    В чемпионате Франции «Лион» уже практически потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов, поэтому приложит все усилия, чтобы побиться в главный еврокубок через победу в Лиге Европы.

    ЦСКА придется непросто — игроки «Лиона» умеют подстроиться под соперника, либо устраивая стремительные наскоки благодаря своей мощной группе атаки, либо перекрывая все зоны и лишая противника свободного пространства, чтобы распрямиться контрвыпадом.

    «Атлетико»

    Титулы: десятикратный чемпион Испании, десятикратный обладатель Кубка Испании, двукратный финалист Лиги чемпионов, двукратный победитель Лиги Европы
    Рейтинг УЕФА: 4-е место
    Высшее достижение в Кубке УЕФА/Лиге Европы: победитель (2009/10, 2011/12)
    Соперник по 1/16 финала: «Копенгаген» (4:1, 1:0)
    Главный тренер: Диего Симеоне (Аргентина)
    Звезды: Антуан Гризманн (Франция), Коке (Испания), Диего Коста (Испания)

    Мадридский клуб в особом представлении не нуждается — за последние семь лет он стал «третьей силой» чемпионата Испании, выиграв национальные чемпионат и Кубок, дважды сыграл в финале Лиги чемпионов и выиграл Лигу Европы.

    Все эти успехи связаны в первую очередь с аргентинским специалистом Диего Симеоне, успевшим благодаря харизме и авторитету стать культовой персоной и едва ли не объектом поклонения фанатов «матрасников».

    Команда Симеоне запомнилась в первую очередь благодаря сверхнадежной игре в обороне, тактике мелкого фола и опасным контратакам, но так «индейцы» играют против опасных атакующих топ-клубов вроде «Реала» и «Барселоны».

    С командами ниже их классом мадридцы не церемонятся и готовы сыграть в атакующий футбол, благо подбор игроков позволяет.

    Главная звезда «Атлетико» — француз Антуан Гризманн, который в последние годы пытается соперничать с Криштиану Роналду и Лионелем Месси в борьбе за Золотой мяч и прочие награды лучшим игрокам. Пока безуспешно, но и это уже говорит о его уровне.

    «Атлетико»
    Фото: Getty Images
    Не менее опасен и вернувшийся в «Атлетико» главный скандалист испанского футбола Диего Коста, второе дыхание обрел Фернандо Торрес, в полузащите блещет капитан команды Коке, в защите — Диего Годин. Слабых место у «Атлетико» практически нет.

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    После вылета из Лиги чемпионов, «матрасники» нацелятся на единственный оставшийся трофей, поскольку угнаться за «Барселоной» в борьбе за чемпионство практически нереально. А вот в борьбе за победу в Лиге Европы мадридцы фавориты.

    Кстати, у «Атлетико» и «Локомотива» есть история. Команды встречались на групповом этапе розыгрыша Кубка УЕФА в сезоне-2007/08. В московском матче была зафиксирована ничья – 3:3. Дубли оформили Серхио Агуэро и Питер Одемвингие, по голу забили Диего Форлан и Динияр Билялетдинов.

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