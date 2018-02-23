Бабаев: Немного расстроило, что начинаем с «Лионом» дома

Генеральный директор ЦСКАподелился ожиданиями от матчей с «Лионом» в 1/8 финала Лиги Европы.

«В первую очередь порадовало то, что российские команды не встретятся друг с другом на стадии 1/8 финала. Очень не хотелось, чтобы наши клубы, которые уже установили на текущий момент абсолютный рекорд по набранным очкам и коэффициенту, сейчас сыграли бы между собой. Нужно увеличивать отрыв от португальцев.

Безусловно, "Лион" — серьезный соперник. И нужно учитывать тот факт, что финал турнира будет проходить в этом французском городе, на стадионе этой команды. Конечно, это существенно прибавит мотивации французам. Тем не менее, будем готовиться, рассчитывать на достойную игру и результат.

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Мы начинаем дома — это немного расстроило. Имею в виду климатические условия в Москве. Мы все знаем, что стоят аномальные морозы. И прогноз неутешительный.

А еще с учетом того, что 3 марта мы играем дома, на своей арене с "Уралом", за оставшиеся три-четыре дня в таких условиях будет очень сложно подготовить поле. Но приложим все усилия. Так что ждем интересных игр и рассчитываем на положительный результат», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».